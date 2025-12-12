Xử phạt cô gái trẻ ở TP.HCM 'chắp tay lạy' khi đang chạy xe máy

Trong lúc đang di chuyển trên đường, cô gái bất ngờ buông 2 tay, chấp tay như vái lạy để bạn quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 11/12, Đội CSGT Bình Triệu – Phòng CSGT Công an TPHCM cùng Công an phường Thủ Dầu Một tiến hành làm việc với cô gái tên T.T.V. (SN 2004, ngụ TPHCM).

Tại cơ quan công an, V. thừa nhận là người điều khiển xe máy trên đường, buông hai tay xuất hiện trong video được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận .

Theo lời khai của V., trước đó vào tối 7/12, cô điều khiển xe máy chở theo bạn lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi đến đoạn gần giao lộ với đường Bình Nhâm 21, (phường Lái Thiêu, TPHCM), V. thực hiện hành vi buông hai tay để đùa giỡn.

Cô gái trẻ có hành động chắp tay lạy người quay clip - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đến ngày 11/12, trên mạng xã hội mới lan truyền video ghi lại cảnh V. điều khiển xe máy, buông hai tay gây xôn xao.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng CSGT đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau khi xác định được người vi phạm là T.T.V. sinh sống ở phường Thủ Dầu Một, cơ quan chức năng đã mời V. đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, cô gái thừa nhận hành vi sai trái, có thái độ hối hận và cam kết không tái phạm.

Cô gái có hành vi lái xe máy buông hai tay đang làm việc với lực lượng chức năng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Với hành vi trên, CSGT lập biên bản xử lý vi phạm hành chính quy định tại điểm a, khoản 11, điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt tiền lỗi này từ 6 - 8 triệu đồng, đồng thời bị tước bằng lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

[nn.jpg]Chiếc xe máy bị tạm giữ để xử lý

Cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe của người vi phạm.

NÓNG: Khởi tố đối tượng đẩy đại úy cảnh sát vào đầu xe tải ở Hà Nội người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới có dấu hiệu của tội giết người, chống người thi hành công vụ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xu-phat-co-gai-tre-o-tphcm-chap-tay-lay-khi-ang-chay-xe-may-748439.html