Khi thấy anh N định trèo lên lấy tổ ong vò vẽ đóng trên giá đỡ gần đỉnh trụ điện, có người đã ngăn cản vì sợ ong bay ra chích người. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn trèo lên và bị điện giật tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào lúc 15h30 ngày 10/12, anh D.T.N. (sinh năm 1999, trú xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ) leo lên trụ điện cao thế trước đình thần Tân Bình (ấp Cầu Xáng) thì bị điện giật chết.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Bình, thông tin người dân kể lại, anh N. nằm trong đội bắt ong vò vẽ chuyên nghiệp, có mang đồ bảo hộ.

Khi thấy anh N. định trèo lên lấy tổ ong vò vẽ đóng trên giá đỡ gần đỉnh trụ điện, người bán nước gần đó đã ngăn cản vì sợ ong bay ra chích. Tuy nhiên, anh vẫn trèo lên và bị điện giật tử vong.

Hình ảnh người đàn ông treo lơ lửng trên trụ điện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một đoạn video clip xuất hiện trên mạng xã hội TikTok với nội dung "Trèo lên trụ điện bắt ong, thật sự liều lĩnh" thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo nội dung trong clip, một người đàn ông mặc đồ bảo hộ leo lên trụ điện để bắt ong thì bị điện giật. Người đàn ông sau đó ngất xỉu và treo lơ lửng trên trụ điện. Nhiều người không dám lên cứu vì sợ bị điện giật. Vụ việc được cho là xảy ra tại xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ.

Xã Tân Bình nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 30km, được sáp nhập từ xã Tân Bình và xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trước đây.

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên cố tình lao ô tô vào đám đông làm 4 người bị thương Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Ngọc Hoàng (SN 2000, trú khu phố 2, phường Nam Đông Hà) để điều tra về hành vi giết người, sau khi đối tượng này lái ô tô lao thẳng vào nhóm người đứng trước quán nhậu khiến 4 người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/treo-len-tru-ien-bat-ong-vo-ve-nam-thanh-nien-tu-vong-748454.html