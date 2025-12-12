Trèo lên trụ điện bắt ong vò vẽ, nam thanh niên tử vong

Đời sống 12/12/2025 15:24

Khi thấy anh N định trèo lên lấy tổ ong vò vẽ đóng trên giá đỡ gần đỉnh trụ điện, có người đã ngăn cản vì sợ ong bay ra chích người. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn trèo lên và bị điện giật tử vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào lúc 15h30 ngày 10/12, anh D.T.N. (sinh năm 1999, trú xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ) leo lên trụ điện cao thế trước đình thần Tân Bình (ấp Cầu Xáng) thì bị điện giật chết.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Bình, thông tin người dân kể lại, anh N. nằm trong đội bắt ong vò vẽ chuyên nghiệp, có mang đồ bảo hộ. 

Khi thấy anh N. định trèo lên lấy tổ ong vò vẽ đóng trên giá đỡ gần đỉnh trụ điện, người bán nước gần đó đã ngăn cản vì sợ ong bay ra chích. Tuy nhiên, anh vẫn trèo lên và bị điện giật tử vong.

Trèo lên trụ điện bắt ong vò vẽ, nam thanh niên tử vong - Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông treo lơ lửng trên trụ điện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một đoạn video clip xuất hiện trên mạng xã hội TikTok với nội dung "Trèo lên trụ điện bắt ong, thật sự liều lĩnh" thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo nội dung trong clip, một người đàn ông mặc đồ bảo hộ leo lên trụ điện để bắt ong thì bị điện giật. Người đàn ông sau đó ngất xỉu và treo lơ lửng trên trụ điện. Nhiều người không dám lên cứu vì sợ bị điện giật. Vụ việc được cho là xảy ra tại xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ.

Xã Tân Bình nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 30km, được sáp nhập từ xã Tân Bình và xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trước đây.

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên cố tình lao ô tô vào đám đông làm 4 người bị thương

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên cố tình lao ô tô vào đám đông làm 4 người bị thương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Ngọc Hoàng (SN 2000, trú khu phố 2, phường Nam Đông Hà) để điều tra về hành vi giết người, sau khi đối tượng này lái ô tô lao thẳng vào nhóm người đứng trước quán nhậu khiến 4 người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tin moi giật điện

TIN MỚI NHẤT

Cặp đôi giả vợ chồng vay mua đất, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Cặp đôi giả vợ chồng vay mua đất, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Đời sống 6 phút trước
Sang 6 tháng đầu năm 2026, TOP 3 con giáp thu hút sự chú ý của thần tài, tiền vàng rơi như thác đổ, cơ hội đổi đời tiến đến gần

Sang 6 tháng đầu năm 2026, TOP 3 con giáp thu hút sự chú ý của thần tài, tiền vàng rơi như thác đổ, cơ hội đổi đời tiến đến gần

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Gặp lại vợ cũ trong bệnh viện, tôi 'chết sững' trước hành động của cô ấy nên quyết tâm tái hợp bằng mọi giá

Gặp lại vợ cũ trong bệnh viện, tôi 'chết sững' trước hành động của cô ấy nên quyết tâm tái hợp bằng mọi giá

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của tôi, lúc tình cờ nhìn qua khe cửa tôi 'chết sững tại chỗ' với cảnh tượng khó tin

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của tôi, lúc tình cờ nhìn qua khe cửa tôi 'chết sững tại chỗ' với cảnh tượng khó tin

Tâm sự Eva 26 phút trước
Chồng vừa vào phòng cấp cứu đã nhờ mẹ đưa một thứ, tôi 'điếng người gục ngã' khi nhìn thấy 'vật cuối cùng' ấy

Chồng vừa vào phòng cấp cứu đã nhờ mẹ đưa một thứ, tôi 'điếng người gục ngã' khi nhìn thấy 'vật cuối cùng' ấy

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Chồng đuổi vợ con ra khỏi nhà đòi ly hôn, 1 năm sau tôi 'đỏ mắt' khi bắt gặp cảnh tượng này tại nhà chồng cũ

Chồng đuổi vợ con ra khỏi nhà đòi ly hôn, 1 năm sau tôi 'đỏ mắt' khi bắt gặp cảnh tượng này tại nhà chồng cũ

Tâm sự 35 phút trước
Chồng cho chị gái 500 triệu mua nhà, khi biết lý do đằng sau, tôin tức giận vì sự thật cay đắng

Chồng cho chị gái 500 triệu mua nhà, khi biết lý do đằng sau, tôin tức giận vì sự thật cay đắng

Tâm sự 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 13/12/2025, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 13/12/2025, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Người đàn ông đã ngã rơi xuống đất tử vong khi đang cố gắng nhặt lại quả bóng pickleball

Người đàn ông đã ngã rơi xuống đất tử vong khi đang cố gắng nhặt lại quả bóng pickleball

Video 49 phút trước
Hoảng hồn khói lửa bao trùm xưởng sản xuất ở TP.HCM, đứng xa nhiều km vẫn thấy

Hoảng hồn khói lửa bao trùm xưởng sản xuất ở TP.HCM, đứng xa nhiều km vẫn thấy

Đời sống 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Lời khai bất ngờ người phụ nữ cướp đôi bông tai của bé gái ở TP.HCM

Tử vi thứ Bảy 13/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Bảy 13/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

Danh tính nam tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cặp đôi giả vợ chồng vay mua đất, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Cặp đôi giả vợ chồng vay mua đất, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Hoảng hồn khói lửa bao trùm xưởng sản xuất ở TP.HCM, đứng xa nhiều km vẫn thấy

Hoảng hồn khói lửa bao trùm xưởng sản xuất ở TP.HCM, đứng xa nhiều km vẫn thấy

Cục CSGT: Phát hiện 1 người đứng tên hơn 7.000 xe máy

Cục CSGT: Phát hiện 1 người đứng tên hơn 7.000 xe máy

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên cố tình lao ô tô vào đám đông làm 4 người bị thương

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên cố tình lao ô tô vào đám đông làm 4 người bị thương

Danh tính đối tượng dùng súng bắn người phụ nữ trong đêm

Danh tính đối tượng dùng súng bắn người phụ nữ trong đêm

Xử phạt cô gái trẻ ở TP.HCM 'chắp tay lạy' khi đang chạy xe máy

Xử phạt cô gái trẻ ở TP.HCM 'chắp tay lạy' khi đang chạy xe máy