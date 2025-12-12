Thương tâm: Ho sặc khi ăn ở nhà trẻ, bé gái 3 tuổi tử vong

Sức khỏe 12/12/2025 10:58

Tối 11/12, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện ở TPHCM cho biết, ông cùng các cộng sự vừa bất lực trong việc cứu chữa một bệnh nhi bị hít sặc đường thở dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa ngày 11/12, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện ở TPHCM cho biết, trạm cấp cứu vệ tinh tại nơi bác sĩ Tuệ làm việc nhận được cuộc gọi báo tin về việc cần hỗ trợ cấp cứu một bé gái 3 tuổi hôn mê, ngưng thở.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé đang ăn ở nhà trẻ thì bị ho sặc, được cô giáo đưa cho ly nước uống rồi tiếp tục chăm sóc các cháu khác. Chỉ 5 phút sau, khi cô quay lại thì bé đã tím tái rồi gục xuống.

Lúc này vì khu vực xung quanh nhà trẻ không có bệnh viện, cô giáo và gia đình hốt hoảng đưa bé vào hai trạm y tế phường khác nhau. Bệnh nhi được ép tim ngoài lồng ngực, cho thở oxy nhưng không hiệu quả.

"Chúng tôi tiếp cận bệnh nhi sau khoảng 30 phút từ khi sự việc xảy ra. Lúc này, bé đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn không còn phản xạ. Dù chúng tôi hồi sinh tim phổi tích cực hơn 70 phút, bé vẫn không qua khỏi. Một mất mát khiến ai cũng phải quặn lòng.

Điều khiến chúng tôi trăn trở không chỉ ở sự cố mà còn là những khoảng trống trong chuỗi phát hiện, xử trí và hỗ trợ ban đầu. Những phút đầu tiên luôn là thời gian vàng và rất tiếc đã bị trôi qua", bác sĩ Tuệ chia sẻ.

Thương tâm: Ho sặc khi ăn ở nhà trẻ, bé gái 3 tuổi tử vong - Ảnh 1
Thức ăn dính vào ống nội khí quản sau khi các bác sĩ hồi sức tim phổi cho bé gái thất bại - Ảnh: Báo Dân trí

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo cộng đồng và các cơ sở giáo dục, khi trẻ hít sặc cần gọi 115 ngay để được hướng dẫn sơ cứu. Tuyệt đối không cho trẻ uống nước, không cố móc họng vì sẽ làm dị vật vào sâu hơn bên trong đường thở.

 

Kế đến, phải làm ngay động tác "5 vỗ lưng - 5 ấn ngực" theo đúng hướng dẫn và lặp lại cho đến khi dị vật bật ra; khi trẻ tím tái, không đáp ứng, phải ép tim ngay lập tức dưới hướng dẫn của điều phối viên 115; không tự chuyển đi lòng vòng nếu chưa có đánh giá ban đầu.

Các nhà trẻ, giáo viên, bảo mẫu cần được tập huấn định kỳ các kỹ năng sơ cứu sặc - nghẹn - hóc dị vật, các kỹ thuật ép tim, thổi ngạt. Người lớn phải quan sát trẻ sát sao hơn trong giờ ăn, là thời điểm rủi ro cao nhất.

Với tuyến y tế cơ sở, cần duy trì nhân sự trực và sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu ban đầu, cập nhật thường xuyên quy trình xử trí ngưng thở - ngưng tim ở trẻ.

trẻ sặc thức ăn tin moi tử vong

