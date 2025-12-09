Bác sĩ tá hỏa phát hiện bé gái 6 tuổi ăn nửa cân tóc

Bé gái 6 tuổi đau bụng quằn quại, bác sĩ phát hiện búi tóc lớn xoắn chặt nặng nửa kg trong dạ dày bé.

Theo thông tin từ VnExpress, các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã phẫu thuật lấy 0,5kg tóc trong dạ dày bé gái 6 tuổi. Bé được chẩn đoán mắc hội chứng thích ăn tóc (hội chứng Rapunzel).

Trước đó, cháu bé được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng, mệt mỏi, bụng cứng. Người nhà cho biết cháu có thói quen ăn tóc.

Êkíp y bác sĩ nội soi phát hiện búi tóc trong dạ dày bé - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua nội soi, bác sĩ phát hiện một búi tóc xoắn chặt, chiếm toàn bộ dạ dày của bệnh nhi. Các bác sĩ đã phẫu thuật để lấy búi tóc nặng khoảng 0,5kg.

Theo các bác sĩ, cháu bé mắc hội chứng Rapunzel, một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi bứt và ăn tóc. Hội chứng này thường gặp ở trẻ em gái.

Những người ăn tóc kéo dài sẽ dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Búi tóc nặng 0,5kg được lấy từ dạ dày bé gái 6 tuổi - Ảnh: Báo Dân trí

Tháng 3, các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cũng lấy một búi tóc nặng 1kg từ dạ dày của bé gái 12 tuổi.

