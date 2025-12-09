Bác sĩ tá hỏa phát hiện bé gái 6 tuổi ăn nửa cân tóc

Sức khỏe 09/12/2025 14:09

Bé gái 6 tuổi đau bụng quằn quại, bác sĩ phát hiện búi tóc lớn xoắn chặt nặng nửa kg trong dạ dày bé.

Theo thông tin từ VnExpress, các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã phẫu thuật lấy 0,5kg tóc trong dạ dày bé gái 6 tuổi. Bé được chẩn đoán mắc hội chứng thích ăn tóc (hội chứng Rapunzel).

Trước đó, cháu bé được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng, mệt mỏi, bụng cứng. Người nhà cho biết cháu có thói quen ăn tóc.

Bác sĩ tá hỏa phát hiện bé gái 6 tuổi ăn nửa cân tóc - Ảnh 1
Êkíp y bác sĩ nội soi phát hiện búi tóc trong dạ dày bé - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua nội soi, bác sĩ phát hiện một búi tóc xoắn chặt, chiếm toàn bộ dạ dày của bệnh nhi. Các bác sĩ đã phẫu thuật để lấy búi tóc nặng khoảng 0,5kg.

Theo các bác sĩ, cháu bé mắc hội chứng Rapunzel, một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi bứt và ăn tóc. Hội chứng này thường gặp ở trẻ em gái.

Những người ăn tóc kéo dài sẽ dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ tá hỏa phát hiện bé gái 6 tuổi ăn nửa cân tóc - Ảnh 2
Búi tóc nặng 0,5kg được lấy từ dạ dày bé gái 6 tuổi - Ảnh: Báo Dân trí

Tháng 3, các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cũng lấy một búi tóc nặng 1kg từ dạ dày của bé gái 12 tuổi.

Cô gái đỏ rát toàn mặt vì ô nhiễm không khí

Cô gái đỏ rát toàn mặt vì ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng khiến cô gái cảm thấy da mặt châm chích mỗi lần đi ngoài đường. Dù không trang điểm, ngừng dùng toàn bộ mỹ phẩm nhưng tình trạng chỉ tạm giảm rồi lại bùng lên mạnh hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái ăn tóc tin moi Búi tóc trong dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Nhìn ra ngoài vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng thò đầu và đuôi ra ngoài trong tình trạng bất thường

Nhìn ra ngoài vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng thò đầu và đuôi ra ngoài trong tình trạng bất thường

Video 14 phút trước
Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi

Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Hồi hộp khoảnh khắc người phụ nữ dùng tay không bắt con rắn hổ mang chúa hung dữ ra khỏi động cơ xe ô tô

Hồi hộp khoảnh khắc người phụ nữ dùng tay không bắt con rắn hổ mang chúa hung dữ ra khỏi động cơ xe ô tô

Video 1 giờ 14 phút trước
Kem chống nắng Albatross SPF100: Lá chắn thần kỳ, bảo vệ toàn diện cho da treatment

Kem chống nắng Albatross SPF100: Lá chắn thần kỳ, bảo vệ toàn diện cho da treatment

Làm đẹp 1 giờ 22 phút trước
Vụ nổ mạnh khiến hộp đêm bốc cháy ngùn ngụt làm 25 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương

Vụ nổ mạnh khiến hộp đêm bốc cháy ngùn ngụt làm 25 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương

Video 1 giờ 29 phút trước
Bác sĩ tá hỏa phát hiện bé gái 6 tuổi ăn nửa cân tóc

Bác sĩ tá hỏa phát hiện bé gái 6 tuổi ăn nửa cân tóc

Sức khỏe 1 giờ 35 phút trước
Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đất nước thiếu đàn ông, phụ nữ phải đi “thuê chồng” theo giờ

Đất nước thiếu đàn ông, phụ nữ phải đi “thuê chồng” theo giờ

Thế giới 1 giờ 47 phút trước
Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ vụ cháy làm 1 người tử vong ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo làm 4 người tử vong

Đời sống 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cô gái đỏ rát toàn mặt vì ô nhiễm không khí

Cô gái đỏ rát toàn mặt vì ô nhiễm không khí

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Deadline sắp nổ, tâm vẫn “Không Độ”: Bí kíp giải nhiệt của Gen Z

Deadline sắp nổ, tâm vẫn “Không Độ”: Bí kíp giải nhiệt của Gen Z

Nuốt phải hạt nở, bé 13 tháng tuổi nôn ói, tắc ruột

Nuốt phải hạt nở, bé 13 tháng tuổi nôn ói, tắc ruột

Kỳ tích: Trái tim 'vượt' 1.600 km hồi sinh trong lồng ngực bé trai 9 tuổi

Kỳ tích: Trái tim 'vượt' 1.600 km hồi sinh trong lồng ngực bé trai 9 tuổi

Đau bụng kinh nên ăn gì và không nên ăn gì không phải chị em nào cũng biết?

Đau bụng kinh nên ăn gì và không nên ăn gì không phải chị em nào cũng biết?