Bồn cầu nhà vệ sinh bị tắc, tôi gọi thợ đến sửa rồi "ngất lịm" khi thấy thứ anh ta lôi ra từ đường ống

Ngoại tình 18/03/2026 16:49

Đến một thời gian, tôi thấy chồng dần lơ là chuyện chăn gối với vợ. Khi tôi hỏi thì anh nói do dạo này thường thấy mệt. Tôi dần sinh nghi ngờ, hay là chồng tôi có chuyện gì giấu vợ, hoặc là anh đã ngoại tình?

Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì cảm xúc ban đầu dành cho nhau quá lớn nên chúng tôi không để ý đến những điểm khác biệt của nhau. So với chồng thì ngoại hình của tôi có phần nổi bật hơn. Về thu nhập cũng chênh lệch, tôi kiếm được nhiều hơn chồng. Ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý để cả hai lấy nhau. Nhưng vì tôi cứng rắn kiên định nên ông bà cũng đành xuôi theo.

Tôi cũng mặc kệ lời can ngăn của bạn bè. Tôi cảm thấy chồng mình rất tốt, anh ấy có thể nấu ăn, làm việc nhà. Dù chúng tôi có nhiều điều chưa hòa hợp nhưng sẽ cố gắng để sống hạnh phúc cùng nhau.

 

Sau khi kết hôn, tôi vẫn bận rộn với công việc, tăng ca đến tối muộn mới về nhà. Chồng tôi không ép vợ sớm sinh con, mỗi tối anh dọn dẹp, nấu nướng đợi vợ về nhà. Khi tôi về nhà mệt rã rời, chồng sẽ đun nước để vợ tắm, hâm lại đồ ăn để sẵn trên bàn. Anh còn học cách xoa bóp để tôi thấy thoải mái hơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có người chồng luôn quan tâm, yêu thương vợ như thế.

Bồn cầu nhà vệ sinh bị tắc, tôi gọi thợ đến sửa rồi 'ngất lịm' khi thấy thứ anh ta lôi ra từ đường ống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi cứ vậy mà sống bên nhau, vợ ra ngoài kiếm tiền còn chồng thì ở nhà lo toan nhà cửa. Nhưng chuyện có con làm chồng và gia đình chồng tôi sốt ruột. Anh có lần hỏi tôi định bao giờ thì sinh con. Tôi lại đang phấn đấu vị trí trưởng phòng, vẫn cần thêm thời gian. Tôi đành hẹn chồng thêm một năm nữa. Lúc đó, tôi nghe tiếng anh thở dài nhưng vẫn gật đầu đồng ý với tôi.

Đến một thời gian, tôi thấy chồng dần lơ là chuyện chăn gối với vợ. Khi tôi hỏi thì anh nói do dạo này thường thấy mệt. Tôi dần sinh nghi ngờ, hay là chồng tôi có chuyện gì giấu vợ, hoặc là anh đã ngoại tình? Nhưng tôi rất tin tưởng chồng, làm sao anh có thể lừa dối vợTôi định bụng cùng chồng đi du lịch vài ngày. Nhưng khi tôi vừa nói mình xin nghỉ mấy hôm thì anh lại nói muốn về quê một thời gian. Anh cũng không cho tôi cơ hội phản đối, cứ vậy mà đi luôn. Tôi đành chịu, không gây khó dễ với anh.

Hôm sau, tôi phát hiện bồn cầu bị tắc nên gọi thợ đến sửa. Tôi cũng thấy lạ, đó giờ vợ chồng tôi xài vẫn bình thường, trước nay chưa từng xài giấy để bị tắc như thế này. Lúc thợ đang thông thì tôi có đứng cạnh bên nhìn xem vật gì bị tắc dưới bồn cầu. Đến khi nhìn thấy, tôi sốc lặng. Đó là rất nhiều sợi tóc dài cùng bao cao su. Nhìn qua thì liền biết đó là tóc phụ nữ, độ dài cũng không giống tóc của tôi. Còn cả bao cao su, vợ chồng tôi chưa từng dùng qua biện pháp tránh thai này…

Mọi chuyện dần sáng tỏ, chồng ngoại tình mà tôi không hề hay biết. Tôi sốc tới mức mất ngủ mấy đêm dài, không biết phải làm sao đây?

Nghi vợ "giấu trai" trong nhà, tôi phá cửa xông vào để rồi chết lặng trước cảnh tượng trong căn phòng tối

Nghi vợ "giấu trai" trong nhà, tôi phá cửa xông vào để rồi chết lặng trước cảnh tượng trong căn phòng tối

Khi cửa được mở ra, tôi chết điếng với cảnh tượng trước mắt. Trong phòng khách đầy chai bia lăn trên sàn, trên bàn vẫn còn mâm cơm chưa được dọn. Tôi đi tới phòng ngủ thì tá hỏa thấy vợ đang ngủ cùng cậu bạn thân. Cả hai không có mảnh vai che thân nằm quấn vào nhau.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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