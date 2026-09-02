Giá vàng hôm nay, ngày 2/9/2026: Trượt khỏi mốc 4.400 USD, vàng miếng SJC giảm mạnh

Đời sống 02/09/2026 09:11

Hôm nay, ngày 2/9/2026 giá vàng trong nước giảm mạnh khi kim loại quý thế giới đi xuống.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng giảm giá vàng miếng SJC 1,7 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 143,5 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng. Công ty Ngọc Thẩm giảm giá vàng miếng SJC mua vào còn 141,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh, Công ty vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm giảm vàng nhẫn 4 số 9 lên đến 2,5 triệu đồng, mua vào 133 triệu đồng, bán ra 137 triệu đồng. Giá vàng nhẫn 3 số 9 tại Công ty Mi Hồng cũng giảm 1,7 triệu đồng, mua vào 143,5 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/9/2026: Trượt khỏi mốc 4.400 USD, vàng miếng SJC giảm mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới sáng 2/9 tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, sau khi lao dốc trong phiên giao dịch tại Mỹ. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao khiến kim loại quý mất sức hấp dẫn.

Lúc 7h27 ngày 2/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh 4.320 USD/ounce.

Trước đó, vàng đã trải qua một phiên giảm rất mạnh. Kitco ghi nhận có thời điểm giá vàng ở mức 4.327 USD/ounce, giảm hơn 120 USD, tương đương khoảng 2,7%, trong khi biên độ trong ngày xuống thấp nhất dưới 4.320 USD/ounce.

Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ sự đi lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Thị trường đồng thời gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng 9 sau những phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Theo Kitco, thị trường đang định giá khoảng 66% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm lên 4,39%, còn kỳ hạn 10 năm đạt 4,79%.

Về kỹ thuật, vùng 4.311 USD/ounce đang trở thành ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu thủng mức này, Kitco cho rằng các mục tiêu giảm tiếp theo có thể nằm quanh 4.216 USD và 4.203 USD/ounce. Ngược lại, vàng cần lấy lại vùng 4.450 USD/ounce để cải thiện xu hướng ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/9/2026: Vàng nhẫn thấp hơn thế giới 1 triệu đồng/lượng

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Hôm nay, ngày 1/9/2026 giá vàng nhẫn 4 số 9 của một số công ty có giá thấp hơn hơn vàng miếng SJC lên đến 8 - 9 triệu đồng/lượng và thấp hơn cả giá thế giới.

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