Giá vàng hôm nay, ngày 31/8/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng miếng SJC đắt hơn thế giới gần 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng không biến động so với cuối tuần qua. Công ty SJC mua vào 145,2 triệu đồng, bán ra 148,2 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 145,7 triệu đồng, bán ra 148,7 triệu đồng… Sự biến động chậm nên vàng trong nước gia tăng sự đắt đỏ so với thế giới tăng lên 7,7 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , Công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng SJC 200.000 đồng/lượng vào đầu tuần, mua vào lên 146 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ giá vàng miếng SJC không đổi ở mức 145,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào, bán ra 148,7 triệu đồng. Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 145,7 triệu đồng, bán ra 148,7 triệu đồng mỗi lượng…

Vàng đang nối dài đà giảm mạnh cuối tuần trước, sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn về lạm phát, làm gia tăng kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao.

Theo thông tin VietNamNet , lúc 9h52 ngày 31/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc trong phiên đầu tuần. Theo Kitco, giá vàng giao ngay ở quanh 4.400 USD/ounce, giảm hơn 54 USD, tương đương 1,22% so với mức tham chiếu. Trong phiên, kim loại quý có lúc xuống 4.395,8 USD/ounce, trong khi mức cao nhất đạt 4.472,7 USD/ounce.

Khoảng 9h10 ngày 31/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh vùng 4.440 USD/ounce. Theo dữ liệu Kitco cập nhật trong phiên, vàng có thời điểm xuống 4.426,9 USD/ounce, trong khi mức cao nhất đạt 4.472,7 USD/ounce.

Như vậy, sau cú lao dốc mạnh cuối tuần trước, vàng chưa thể lấy lại đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần.

Sáng 31/8, thị trường vàng thế giới bước vào phiên giao dịch đầu tuần với diễn biến khá thận trọng.

Theo Kitco, lúc 20h13 ngày 30/8 theo giờ New York (khoảng 7h13 ngày 31/8 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.454,6 USD/ounce, tăng nhẹ 0,2 USD so với mức tham chiếu. Biên độ giao dịch trong phiên được ghi nhận từ khoảng 4.426,9-4.467,7 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy vàng tạm thời ổn định trở lại sau cú bán tháo mạnh trong phiên cuối tuần trước.

Giá vàng thế giới trải qua một tuần biến động mạnh, từng tiến sát 4.700 USD/ounce nhưng sau đó lao dốc.

Đầu tuần, vàng giao ngay khởi động quanh 4.618,79 USD/ounce và tăng liên tiếp trong hai phiên. Tâm lý thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi những lo ngại về nợ công Mỹ, triển vọng lợi suất trái phiếu dài hạn và nhu cầu nắm giữ các tài sản phòng vệ. Giá vàng đạt đỉnh tuần 4.697 USD/ounce vào thứ Ba.

Phiên sau đó, giá vàng bắt đầu đi xuống. Các số liệu về lạm phát PCE lõi và GDP quý II không làm thay đổi đáng kể đánh giá về nền kinh tế Mỹ, lợi suất trái phiếu tăng khiến vàng chịu áp lực. Nhà đầu tư thận trọng trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại Jackson Hole.

Áp lực bán mạnh hơn vào thứ Năm khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu ngắn hạn đi lên. Giá vàng có thời điểm giảm xuống 4.566 USD/ounce.

Ông Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn về lạm phát trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole. Giá vàng giảm mạnh hơn 1%, xuống mức thấp nhất tuần 4.445 USD/ounce (giảm hơn 140 USD).

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.456 USD/ounce, giảm 146 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.503 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 164 USD/ounce, tương đương hơn 3,5% so với mức đầu tuần.

Thị trường vàng tuần này sẽ tập trung vào các dữ liệu việc làm Mỹ, trong đó có báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 được công bố vào thứ Sáu. Số liệu việc làm yếu hơn dự báo có thể củng cố kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, dữ liệu tích cực có thể làm gia tăng áp lực lên vàng.