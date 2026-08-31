Tỷ phú tiền ảo bất ngờ hứng 'bão' chỉ trích giữa ồn ào với Cảnh Điềm

Trước đó, Tôn Vũ Thần đăng tải một bài viết dài với tiêu đề "Bạn gái tôi, Cảnh Điềm", trong đó đề cập nhiều tình tiết được cho là liên quan đến quãng thời gian hai người có quan hệ tình cảm. Những nội dung xoay quanh chuyện yêu đương, tiền bạc và đời sống cá nhân của Cảnh Điềm nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Ồn ào giữa tỷ phú Tôn Vũ Thần và diễn viên Cảnh Điềm tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc. Theo nhận định của giới truyền thông, sức nóng của vụ việc không chỉ đến từ tranh chấp khoản tiền hơn 30 triệu NDT (khoảng 111 tỷ đồng), mà còn xuất phát từ việc nhiều thông tin đời tư của nữ diễn viên bị đưa ra công khai.

Tuy nhiên, các thông tin này hiện chỉ xuất phát từ phía Tôn Vũ Thần và chưa được xác nhận độc lập. Đáng chú ý, cuối bài viết, doanh nhân còn ghi chú rằng nội dung "hoàn toàn hư cấu, nếu có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên". Vì vậy, những tình tiết được đề cập không thể mặc nhiên được xem là sự thật.

Trong bài bình luận ngày 30/8, truyền thông Trung Quốc cho rằng việc liên tục đưa chuyện riêng tư lên mạng đã khiến một tranh chấp giữa hai cá nhân nhanh chóng trở thành sự kiện được đông đảo công chúng theo dõi. Điều này cũng khiến Tôn Vũ Thần nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng đặt câu hỏi liệu việc công khai quá nhiều thông tin cá nhân có thực sự cần thiết trong quá trình giải quyết tranh chấp hay không. Thậm chí, có ý kiến cho rằng sự việc đã vượt khỏi phạm vi của một vụ kiện tài chính thông thường và trở thành cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Vi Tuyết trước đó cũng lên tiếng cho rằng Cảnh Điềm "rất đáng thương" khi nhiều vấn đề riêng tư bị đưa ra trước công chúng.

Về tranh chấp tài chính, phía Tôn Vũ Thần được cho là yêu cầu Cảnh Điềm hoàn trả hơn 30 triệu NDT, cho rằng đây là khoản tiền được trao trong thời gian hai người tính đến chuyện kết hôn. Sau khi mối quan hệ chấm dứt, doanh nhân muốn thu hồi số tiền này.

Trong khi đó, Cảnh Điềm lựa chọn giải quyết sự việc bằng con đường pháp lý. Nữ diễn viên từng bày tỏ sự tin tưởng vào pháp luật và chờ đợi kết quả từ cơ quan tư pháp.

Hiện vụ kiện vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. Do đó, bản chất pháp lý của khoản tiền hơn 30 triệu NDT cũng như quyền và nghĩa vụ cụ thể của Cảnh Điềm và Tôn Vũ Thần vẫn cần được tòa án xác định. Những cáo buộc hoặc thông tin được lan truyền trên mạng ở thời điểm hiện tại chưa thể thay thế cho kết luận chính thức.