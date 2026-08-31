Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 31/8/2026, 3 con giáp gặp vận vượng quý nhân, ĐỎ cả tình lẫn tiền, vạn sự 'nước chảy mây trôi', gia đình an yên, tình yêu ngọt ngào

Tâm linh - Tử vi 31/08/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào gặp vận vượng quý nhân, ĐỎ cả tình lẫn tiền, vạn sự 'nước chảy mây trôi', gia đình an yên, tình yêu ngọt ngào vào đúng hôm nay, thứ 2 ngày 31/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 31/8/2026, tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này. 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 31/8/2026, 3 con giáp gặp vận vượng quý nhân, ĐỎ cả tình lẫn tiền, vạn sự 'nước chảy mây trôi', gia đình an yên, tình yêu ngọt ngào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Tý trong ngày này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 31/8/2026, nhờ có Thực Thần mà con giáp tuổi Tỵ có được sự an vui. Thay vì gượng ép bản thân để thay đổi theo tiêu chuẩn chung của xã hội, bạn nên chọn thể hiện và sống đúng với bản chất, hướng đến trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và không cố gắng làm hài lòng bất cứ ai.  

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 31/8/2026, 3 con giáp gặp vận vượng quý nhân, ĐỎ cả tình lẫn tiền, vạn sự 'nước chảy mây trôi', gia đình an yên, tình yêu ngọt ngào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Hỏa tương sinh hỗ trợ rất nhiều trong việc cải thiện vận trình tình cảm. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tìm được cho mình một cơ hội hợp tác mới. Điều này sẽ mang đến những tiền đồ xán lạn trong mặt sự nghiệp của bạn trong khoảng thời gian sắp tới.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 31/8/2026, khuyến khích tuổi Mão sáng suốt trong việc kết giao với mọi người xung quanh và chỉ nên dành thời gian cho những mối quan hệ chất lượng, những người luôn tin yêu và ủng hộ bản mệnh hết mình.  

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 31/8/2026, 3 con giáp gặp vận vượng quý nhân, ĐỎ cả tình lẫn tiền, vạn sự 'nước chảy mây trôi', gia đình an yên, tình yêu ngọt ngào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, dù có phiền muộn thì cũng là khoảng thời gian hợp lý để tuổi Mão dọn dẹp lại không gian sống của mình, đặc biệt là không gian làm việc. Hãy loại bỏ những món đồ không cần thiết và hệ thống lại những dữ liệu bản mệnh đang có.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh trung thực với bản thân, nên nếu có bất kỳ điều thầm kín, bản mệnh cũng đừng ngần ngại thổ lộ. Người nào cũng có khuyết điểm, quan trọng là sự chân thành vì chính điều đó mới gia tăng sự kết nối với mọi người.

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