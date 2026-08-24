Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 24/8/2026, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 24/08/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ vào đúng 18h hôm nay, ngày 28/5/2024 này nhé!

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 24/8/2026, an nhàn đối với tuổi Dậu nhờ Chính Ấn chiếu mệnh. Miệng nói tay làm, không nói suông nên Dậu sớm hoàn thành hết công việc trong ngày một cách tốt đẹp. Những ai phải thi cử trong ngày này chắc chắn sẽ đạt được điểm số khá tốt.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 24/8/2026, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc nở hoa do Nhị Hợp cục trợ vận. Tài chính không còn là vấn đề lo nghĩ của tuổi Dậu trong hôm nay. Bạn cũng dễ dàng kiếm được thêm tiền nhờ công việc tay trái hoặc được người khác giới thiệu mối làm ăn ngon, tài ngoại giao của bạn là công cụ giúp bạn kiếm ra tiền.

Hôm nay là một ngày tốt để bạn có thể gắn kết tình cảm với những người thân yêu. Bạn có cơ hội gặp được những người tốt bụng, có chung tần số với mình và cải thiện các mối quan hệ làm ăn qua tiệc tùng, hội họp.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 24/8/2026, Chính Quan dẫn lối giúp Tuất khởi sắc, bạn buông bỏ được phiền nhiễu nên hiệu quả công việc được nâng cao. Con giáp này có thêm thời gian riêng để đầu tư cho những dự án cá nhân, bạn có thể phát huy được tài năng của mình nhờ vào nó.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 24/8/2026, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, bản mệnh có nhiều ý tưởng kiếm tiền, thu nhập của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian sắp tới. Mồ hôi công sức bạn bỏ ra cho công việc bấy lâu nay sẽ sớm được đền đáp bằng những đồng tiền xứng đáng, đừng nản chí.

Đường tình nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ tương trợ nên Tuất cũng đỡ mệt mỏi vì tình, cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm hơn. Nhiều cặp đôi có nhiều khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, mối quan hệ thêm bền chặt.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 24/8/2026, công việc của tuổi Thìn rất thuận buồm xuôi gió. May mắn là hiệu suất công việc được cải thiện và bản mệnh có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Một số người nhận được lời mời hợp tác hoặc tìm được lớp học thêm kỹ năng mới cho bản thân phát triển. 

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 24/8/2026, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài chính tăng lên, bản mệnh có thể tiết kiệm được một khoản kha khá nhờ những thành công bản thân gặt được trong thời gian qua. Nhiều người còn lo được việc gia đình nhờ tiền của mình làm ra, có thể biếu cha mẹ hoặc cho người thân đi du lịch bằng tiền thưởng của mình.

Đường tình cảm cũng tốt đẹp hơn. Tuổi Thìn trở nên cuốn hút và tự tin, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Nhiều người có thêm mối quan hệ mới và dần bỏ đi những mối bận tâm cũ.

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