Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tự làm phim, bị nói 'kiệt quệ' vì phải tận dụng cả người thân và vệ sĩ

Sao quốc tế 30/08/2026 23:38

Khi phòng làm việc của Triệu Lộ Tư thông báo cô chính thức đảm nhận vai trò giám chế kiêm nhà sản xuất, cư dân mạng đã vô cùng tò mò về hướng đi của mỹ nhân sinh năm 1998. Không để khán giả phải chờ đợi lâu, những thông tin hậu trường đầu tiên được hé lộ, cho thấy Triệu Lộ Tư đang tận dụng triệt để chiến lược "cây nhà lá vườn" cho dự án phim đầu tay của mình.

Triệu Lộ Tư gần đây gây chú ý khi chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất với dự án phim ngắn cổ trang Sonder - Tôi Không Phải Là NPC. Khác với những tác phẩm trước đây, nữ diễn viên không trực tiếp đảm nhận vai chính mà đứng phía sau hậu trường, đồng thời tự mình tham gia vào quá trình xây dựng dự án.

Một trong những điểm khiến công chúng bất ngờ là dàn diễn viên của phim phần lớn đều là những người thân thiết với Triệu Lộ Tư. Đặc biệt, bố ruột của nữ diễn viên, được cô gọi thân mật là chú Triệu Ca, cũng góp mặt với vai một vị tướng quân. Ông tham gia dự án chủ yếu để ủng hộ con gái và không đặt nặng vấn đề thù lao.

Triệu Lộ Tư còn mời Mã Bá Khiên, người từng đóng vai anh trai của cô trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt. Sự góp mặt của nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ, đồng thời cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người sau thành công của bộ phim trước.

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tự làm phim, bị nói 'kiệt quệ' vì phải tận dụng cả người thân và vệ sĩ - Ảnh 1

Không dừng lại ở người thân và bạn bè, vệ sĩ thường xuyên đi cùng Triệu Lộ Tư tại các sự kiện cũng được đưa vào đoàn phim. Việc nữ diễn viên tận dụng những nhân sự quen thuộc khiến một bộ phận cư dân mạng hài hước gọi đây là màn "tận dụng nhân lực" đầy sáng tạo của một nhà sản xuất trẻ.

Đáng chú ý, dự án được cho là áp dụng cách phân chia lợi nhuận dựa trên hiệu quả phát sóng thay vì trả mức thù lao cố định cho đạo diễn và diễn viên chính. Cách làm này có thể giúp đoàn phim giảm áp lực chi phí trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, loạt poster và hình ảnh bối cảnh được công bố lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tác phẩm sử dụng gam màu hồng cam, hoa đào, đèn lồng và cầu thang gỗ để tạo không khí cổ trang lãng mạn. Dù hình ảnh khá bắt mắt, một số khán giả cho rằng bối cảnh thiếu chiều sâu, có cảm giác giống studio chụp ảnh hơn là phim trường.

Những tranh luận này khiến cụm từ "kiệt quệ" xuất hiện trên mạng xã hội khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư đang gặp khó khăn về tài nguyên, phải tự đầu tư và tiết kiệm tối đa cho dự án.

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi tự làm phim, bị nói 'kiệt quệ' vì phải tận dụng cả người thân và vệ sĩ - Ảnh 2

Tuy nhiên, người hâm mộ lại nhìn nhận theo hướng khác. Trong bối cảnh thị trường phim ảnh Trung Quốc cạnh tranh gay gắt, việc tự đảm nhận vai trò sản xuất giúp Triệu Lộ Tư chủ động hơn trong việc lựa chọn nội dung và kiểm soát dự án. Việc tận dụng các mối quan hệ thân thiết cũng có thể được xem là một phương án giảm rủi ro thay vì dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên thực sự rơi vào cảnh khó khăn tài chính.

Sonder - Tôi Không Phải Là NPC thuộc thể loại cổ trang, giả tưởng, xoay quanh câu chuyện về một nhóm cô gái nhận ra mình chỉ là những nhân vật phụ trong một thế giới được lập trình sẵn. Không chấp nhận số phận bị sắp đặt, họ liên kết với nhau để phá vỡ các quy tắc và tìm kiếm cuộc sống tự do.

Với dự án này, Triệu Lộ Tư đang thử sức ở một vai trò hoàn toàn khác. Thành công hay thất bại của bộ phim sẽ là thước đo đáng chú ý cho khả năng chuyển từ một diễn viên sang người chủ động tạo ra sản phẩm của chính mình.

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi bố ruột góp mặt trong phim do chính studio của cô sản xuất

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi bố ruột góp mặt trong phim do chính studio của cô sản xuất

Triệu Lộ Tư và bố của cô nàng đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

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