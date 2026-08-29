Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 29/08/2026 06:30

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng và có vị trí vững chắc của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống và khối tài sản của “thần tiên tỷ tỷ” cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng và có vị trí vững chắc của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống và khối tài sản của “thần tiên tỷ tỷ” cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Trong số đó, căn biệt thự tại Bắc Kinh được cho là sở hữu giá trị lên tới 100 triệu tệ, tương đương khoảng 390 tỷ đồng, từng khiến nhiều người trầm trồ bởi quy mô và thiết kế.

Theo những thông tin được chia sẻ, biệt thự tọa lạc tại một khu vực đắt đỏ ở Bắc Kinh, có tổng diện tích hơn 3.000 m², trong đó diện tích xây dựng khoảng 2.000 m². Với quy mô này, nơi ở được mô tả không khác một khu biệt thự riêng biệt, mang đến không gian sống rộng rãi và mức độ riêng tư cao.

Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi - Ảnh 1

Điều đáng chú ý là công trình không đi theo kiểu thiết kế xa hoa, cầu kỳ thường thấy ở những dinh thự của giới siêu giàu. Thay vào đó, căn nhà được mô tả theo phong cách hiện đại, tối giản với những đường nét gọn gàng. Vật liệu cao cấp được sử dụng xuyên suốt, đồng thời công trình chú trọng các yếu tố tiện nghi như cách âm, cách nhiệt và chống thấm.

Khu vực gara cũng cho thấy quy mô đáng nể của bất động sản. Theo các thông tin được lan truyền, gara có thể chứa hơn 10 chiếc ô tô. Không gian bên ngoài được quy hoạch khá thoáng, tạo khoảng cách nhất định giữa khu vực sinh hoạt và bên ngoài.

Bên trong, căn biệt thự gây ấn tượng với thiết kế mở, nhiều ánh sáng tự nhiên và cách bài trí thiên về sự tinh tế. Phòng khách sử dụng nội thất hiện đại với sofa, bàn trà và các món đồ trang trí được tiết chế về số lượng. Thay vì phô trương bằng quá nhiều chi tiết đắt tiền, không gian hướng tới cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.

Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Phòng ngủ, phòng ăn và phòng làm việc đều được thiết kế rộng rãi, kết hợp với các tiện ích công nghệ hiện đại. Đặc biệt, căn biệt thự còn được cho là có một phòng chiếu phim riêng với hệ thống phục vụ nhu cầu xem phim, nghe nhạc. Đây được xem là tiện ích phù hợp với một nữ diễn viên có nhiều năm gắn bó với điện ảnh như Lưu Diệc Phi.

Điểm nhấn khác nằm ở khu vườn phía sau. Khoảng xanh rộng với nhiều cây cối và hoa tạo nên không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của Bắc Kinh. Với một ngôi sao thường xuyên được truyền thông săn đón, sự riêng tư có lẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng trong không gian sống.

Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi vốn khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi công khai tài sản cá nhân. Vì vậy, những thông tin xoay quanh căn biệt thự rộng hơn 3.000 m² càng khiến người hâm mộ tò mò. Dù giá trị 390 tỷ đồng chỉ là con số được ước tính và những thông tin về quyền sở hữu cần được xác minh từ nguồn chính thức, hình ảnh về một không gian sống rộng rãi, hiện đại và nhiều tiện ích vẫn phần nào cho thấy sức hút đặc biệt của “thần tiên tỷ tỷ” ngoài màn ảnh.

Lưu Diệc Phi không được đề cử Kim Ưng, nguyên nhân khiến khán giả bàn luận

Lưu Diệc Phi không được đề cử Kim Ưng, nguyên nhân khiến khán giả bàn luận

Bộ phim Câu chuyện hoa hồng có tên trong danh sách đề cử Phim truyền hình xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi – nữ diễn viên đảm nhận vai chính Hoàng Diệc Mai – lại không xuất hiện trong danh sách 6 ứng viên tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi không được đề cử Kim Ưng, nguyên nhân khiến khán giả bàn luận

Lưu Diệc Phi không được đề cử Kim Ưng, nguyên nhân khiến khán giả bàn luận

Mối quan hệ đặc biệt giữa Lưu Diệc Phi và nghệ sĩ U90 sau 'Đi đến nơi có gió'

Mối quan hệ đặc biệt giữa Lưu Diệc Phi và nghệ sĩ U90 sau 'Đi đến nơi có gió'

Điều gì khiến Lưu Diệc Phi và nhiều sao hạng A ngày càng khó tìm được vai diễn phù hợp?

Điều gì khiến Lưu Diệc Phi và nhiều sao hạng A ngày càng khó tìm được vai diễn phù hợp?

Kim Ưng 2026: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi không có tên trong danh sách đề cử

Kim Ưng 2026: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi không có tên trong danh sách đề cử

Đường Yên giữ thói quen đặc biệt, 12 năm liên tiếp chúc sinh nhật Lưu Diệc Phi

Đường Yên giữ thói quen đặc biệt, 12 năm liên tiếp chúc sinh nhật Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi đón tuổi 39 trong thiết kế Việt, nhan sắc khiến dân mạng trầm trồ

Lưu Diệc Phi đón tuổi 39 trong thiết kế Việt, nhan sắc khiến dân mạng trầm trồ

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 41 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 41 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 41 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'