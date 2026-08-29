Choáng ngợp bên trong biệt thự 390 tỷ đồng của Lưu Diệc Phi

Theo những thông tin được chia sẻ, biệt thự tọa lạc tại một khu vực đắt đỏ ở Bắc Kinh, có tổng diện tích hơn 3.000 m², trong đó diện tích xây dựng khoảng 2.000 m². Với quy mô này, nơi ở được mô tả không khác một khu biệt thự riêng biệt, mang đến không gian sống rộng rãi và mức độ riêng tư cao.

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng và có vị trí vững chắc của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống và khối tài sản của “thần tiên tỷ tỷ” cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Trong số đó, căn biệt thự tại Bắc Kinh được cho là sở hữu giá trị lên tới 100 triệu tệ, tương đương khoảng 390 tỷ đồng, từng khiến nhiều người trầm trồ bởi quy mô và thiết kế.

Điều đáng chú ý là công trình không đi theo kiểu thiết kế xa hoa, cầu kỳ thường thấy ở những dinh thự của giới siêu giàu. Thay vào đó, căn nhà được mô tả theo phong cách hiện đại, tối giản với những đường nét gọn gàng. Vật liệu cao cấp được sử dụng xuyên suốt, đồng thời công trình chú trọng các yếu tố tiện nghi như cách âm, cách nhiệt và chống thấm.

Khu vực gara cũng cho thấy quy mô đáng nể của bất động sản. Theo các thông tin được lan truyền, gara có thể chứa hơn 10 chiếc ô tô. Không gian bên ngoài được quy hoạch khá thoáng, tạo khoảng cách nhất định giữa khu vực sinh hoạt và bên ngoài.

Bên trong, căn biệt thự gây ấn tượng với thiết kế mở, nhiều ánh sáng tự nhiên và cách bài trí thiên về sự tinh tế. Phòng khách sử dụng nội thất hiện đại với sofa, bàn trà và các món đồ trang trí được tiết chế về số lượng. Thay vì phô trương bằng quá nhiều chi tiết đắt tiền, không gian hướng tới cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.

Phòng ngủ, phòng ăn và phòng làm việc đều được thiết kế rộng rãi, kết hợp với các tiện ích công nghệ hiện đại. Đặc biệt, căn biệt thự còn được cho là có một phòng chiếu phim riêng với hệ thống phục vụ nhu cầu xem phim, nghe nhạc. Đây được xem là tiện ích phù hợp với một nữ diễn viên có nhiều năm gắn bó với điện ảnh như Lưu Diệc Phi.

Điểm nhấn khác nằm ở khu vườn phía sau. Khoảng xanh rộng với nhiều cây cối và hoa tạo nên không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của Bắc Kinh. Với một ngôi sao thường xuyên được truyền thông săn đón, sự riêng tư có lẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng trong không gian sống.

Lưu Diệc Phi vốn khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi công khai tài sản cá nhân. Vì vậy, những thông tin xoay quanh căn biệt thự rộng hơn 3.000 m² càng khiến người hâm mộ tò mò. Dù giá trị 390 tỷ đồng chỉ là con số được ước tính và những thông tin về quyền sở hữu cần được xác minh từ nguồn chính thức, hình ảnh về một không gian sống rộng rãi, hiện đại và nhiều tiện ích vẫn phần nào cho thấy sức hút đặc biệt của “thần tiên tỷ tỷ” ngoài màn ảnh.