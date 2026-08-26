Lưu Diệc Phi đón tuổi 39 trong thiết kế Việt, nhan sắc khiến dân mạng trầm trồ

Sao quốc tế 26/08/2026 16:09

Bước sang tuổi 39, Lưu Diệc Phi sở hữu sự nghiệp đáng chú ý sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Cô được đánh giá là một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng tại thị trường Hoa ngữ.

Mới đây, Lưu Diệc Phi chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 39 trên trang cá nhân. Trong tiệc mừng tuổi mới, nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế váy quây ngắn, tôn lên vẻ thanh lịch, nữ tính. Cô kết hợp trang phục với vương miện, tạo nên diện mạo mang màu sắc cổ tích, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một nàng công chúa.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của Lưu Diệc Phi ở tuổi 39, chiếc váy cô diện cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Lưu Diệc Phi đón tuổi 39 trong thiết kế Việt, nhan sắc khiến dân mạng trầm trồ - Ảnh 1Lưu Diệc Phi đón tuổi 39 trong thiết kế Việt, nhan sắc khiến dân mạng trầm trồ - Ảnh 2

Đáng nói, thiết kế này đến từ một nhà thiết kế Việt Nam. Đây không phải lần đầu tiên Lưu Diệc Phi lựa chọn trang phục của các nhà thiết kế Việt. Trước đó, cô từng xuất hiện trong những thiết kế Việt ở cả đời thường lẫn các sự kiện có quy mô quốc tế.

Việc nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn thời trang Việt trong dịp đặc biệt cho thấy sức hút ngày càng lớn của các nhà thiết kế Việt trên thị trường quốc tế. Những thiết kế mang phong cách nữ tính, tinh tế và thanh lịch cũng được cho là phù hợp với hình ảnh mà Lưu Diệc Phi duy trì trong nhiều năm qua.

Bước sang tuổi 39, Lưu Diệc Phi sở hữu sự nghiệp đáng chú ý sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Cô được đánh giá là một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng tại thị trường Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi đón tuổi 39 trong thiết kế Việt, nhan sắc khiến dân mạng trầm trồ - Ảnh 3

Gia nhập làng giải trí từ khi còn trẻ, Lưu Diệc Phi nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp giúp cô trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu thích và gắn liền với biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, từng bước khẳng định vị trí trong làng giải trí Trung Quốc. Những năm gần đây, cô duy trì sức hút qua nhiều tác phẩm truyền hình, đồng thời trở thành gương mặt được các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm săn đón.

Bên cạnh đóng phim, nguồn thu của Lưu Diệc Phi còn đến từ quảng cáo, hợp đồng đại diện thương hiệu và các hoạt động kinh doanh. Một số nguồn truyền thông Trung Quốc ước tính tài sản của nữ diễn viên vượt 170 triệu USD.

Theo Sohu, Lưu Diệc Phi sở hữu nhiều bất động sản tại Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, cô khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi phô trương cuộc sống xa hoa. Nữ diễn viên được nhận xét có lối sống giản dị, dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động cá nhân.

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Nhắc đến Lưu Diệc Phi là khán giả nhớ ngay đến biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Trung Quốc. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn không tì vết, vóc dáng cân đối cùng thần thái cuốn hút.

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