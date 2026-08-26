Nóng: Pharmedic bị phạt 50 triệu đồng vì thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% vi phạm mức độ 3

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt Pharmedic 50 triệu đồng do sản xuất thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị xác định vi phạm mức độ 3.

Thông tin báo Dân trí, theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (trụ sở tại phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã có hành vi sản xuất thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng đến 14/1/2028, vi phạm mức độ 3 theo quy định.

Với vi phạm trên, doanh nghiệp bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền 50 triệu đồng.

Ông Lê Việt Hùng, người đại diện của tổ chức bị xử phạt, chịu trách nhiệm chấp hành quyết định.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt.

Một lô thuốc Natri clorid 0,9% bị thu hồi vào tháng 5 do không đạt chỉ tiêu độ trong. Ảnh: Báo Dân trí.

Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Như trước đó VNExpress đưa tin, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi lô thuốc Natri clorid 0,9% do "vi phạm chất lượng mức độ 3". Cụ thể, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM lấy mẫu ngẫu nhiên trên thị trường, phát hiện dung dịch không trong suốt do chứa cặn, hạt lơ lửng hoặc tạp chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cơ quan y tế đánh giá đây là mức vi phạm có nguy cơ thấp, không đe dọa trực tiếp tính mạng hay gây hậu quả nghiêm trọng tức thì. Tuy nhiên, do mắt vốn là cơ quan nhạy cảm, việc sử dụng dung dịch thiếu tinh khiết rất dễ gây kích ứng, tổn thương hoặc làm giảm hiệu quả điều trị. Do đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn bộ lô hàng.

NÓNG: 3 doanh nghiệp dược bị phạt gần 100 triệu, liên quan 41 loại thuốc Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công ty dược do kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá thuốc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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