Giá vàng hôm nay, ngày 25/8/2026: Tăng thêm 600 nghìn/lượng, có thương hiệu tăng lên 153 triệu

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,1-150,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với chốt phiên hôm qua.

Theo thông tin VietNamNet , lúc 8h29' ngày 25/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Ngày 24/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 149-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 146,9-150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 148,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới biến động mạnh, sau khi tăng 45 USD mỗi ounce, lên mức cao 4.697 USD, kim loại quý đã giảm về 4.668 USD. Đà tăng của vàng chưa dừng lại khi xu hướng giao dịch rủi ro tiếp tục được duy trì. Tình hình hiện tại vẫn tập trung vào cùng một yếu tố đã hỗ trợ giá vàng suốt tháng qua, đó là dữ liệu lạm phát và chi tiêu của Mỹ. Các yếu tố này gần đây đã giảm bớt sự cấp thiết tăng lãi suất của việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) vào tháng 9. Dù vậy, lợi suất trái phiếu dài hạn và áp lực tài chính vẫn là những yếu tố kìm hãm đà tăng của kim loại quý. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống khoảng 4,70% khi giá dầu giảm, trong khi lợi suất trái phiếu 30 năm duy trì ở mức gần 5,2%. Thị trường hiện chờ đợi kết quả kinh doanh của Nvidia vào thứ tư, báo cáo lạm phát PCE tháng 7 và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole vào thứ sáu để có cái nhìn tiếp theo về tăng trưởng, lạm phát và rủi ro chính sách.

Giá vàng đã giữ vững trên mức 4.600 đô la vì kỳ vọng về việc mua lại trái phiếu kho bạc, lo ngại về nợ và sự nhạy cảm của đồng đô la Mỹ. Sự điều chỉnh giảm của bạc cho thấy giao dịch không đồng nhất ở dưới bề mặt: kim loại này vẫn gắn liền với đồng đô la và trái phiếu dài hạn, nhưng hoạt động chốt lời đã xuất hiện sau khi giá vượt qua mức 70 đô la vào thứ sáu.

Ngoài ra, eo biển Hormuz vẫn là kênh địa chính trị chính dẫn vào thị trường dầu mỏ, ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát và nhu cầu phòng thủ. Washington đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran, trong khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran vẫn chưa được giải quyết và sự không chắc chắn vẫn tồn tại về thời điểm các tàu chở dầu có thể tự do rời khỏi vịnh Ba Tư.