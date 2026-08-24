Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động: Điểm chạm gần hơn với mỗi gia đình

Đời sống 24/08/2026 16:43

Diễn đàn Phát triển Y tế tư nhân Việt Nam 2026 lần thứ II cho thấy một xu hướng đáng chú ý: chăm sóc sức khỏe đang được mở rộng từ phạm vi khám, chữa bệnh sang phòng bệnh và chăm sóc chủ động. Trong quá trình đó, doanh nghiệp dinh dưỡng có thể trở thành một mắt xích của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, nhất là ở những điểm chạm gần với mỗi gia đình.

Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động: Điểm chạm gần hơn với mỗi gia đình - Ảnh 1

Ngày 20/8, tại TP.HCM, Diễn đàn Phát triển Y tế tư nhân Việt Nam 2026 lần thứ II (VPHD Forum 2026) diễn ra với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý bệnh viện, nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế.

Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động: Điểm chạm gần hơn với mỗi gia đình - Ảnh 2

Với chủ đề “Phát triển y tế tư nhân Việt Nam: Kiến tạo thể chế - Nâng cao chất lượng - Phát triển bền vững vì sức khỏe Nhân dân”, diễn đàn đặt ra nhiều vấn đề về thể chế, huy động nguồn lực, chất lượng khám chữa bệnh, nhân lực và quản trị.

Nhưng bên cạnh câu chuyện phát triển bệnh viện, một vấn đề rộng hơn cũng được đặt ra: làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với đời sống người dân?

Khi chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt đầu từ bệnh viện

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, dân số già hóa và mô hình bệnh tật thay đổi, việc huy động tổng thể các nguồn lực xã hội cho y tế là yêu cầu mang tính chiến lược.

Khu vực tư nhân, theo đó, không chỉ có vai trò trong khám bệnh, chữa bệnh mà còn có thể tham gia sâu hơn vào phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và nhiều lĩnh vực khác của hệ thống y tế.

Cách tiếp cận này cho thấy ranh giới giữa “điều trị” và “chăm sóc sức khỏe” ngày càng được mở rộng.

Một người dân không chỉ tiếp xúc với hệ thống y tế khi mắc bệnh. Họ còn có nhu cầu chủ động chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh dinh dưỡng, vận động, theo dõi các chỉ số sức khỏe và lựa chọn những sản phẩm bổ sung phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống. Đây là khoảng không gian mà các doanh nghiệp dinh dưỡng có thể tham gia.

Tuy nhiên, sự tham gia đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm với người tiêu dùng.

Dinh dưỡng là một mắt xích

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Trà Giang - Giám đốc Công ty TNHH AU SUNSHINE, cho rằng chăm sóc sức khỏe cần được nhìn nhận như một hành trình có sự tham gia của nhiều chủ thể.

Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động: Điểm chạm gần hơn với mỗi gia đình - Ảnh 3

Bà Nguyễn Thị Trà Giang - Giám đốc Công ty TNHH AU SUNSHINE

Chúng tôi nhìn nhận chăm sóc sức khỏe là một hành trình dài, trong đó bệnh viện, bác sĩ, doanh nghiệp và mỗi gia đình đều có một vai trò nhất định.

Với doanh nghiệp dinh dưỡng, điều quan trọng là cung cấp những sản phẩm phù hợp, có cơ sở khoa học và thông tin minh bạch để người tiêu dùng có thêm lựa chọn trong chăm sóc sức khỏe chủ động”.

Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động: Điểm chạm gần hơn với mỗi gia đình - Ảnh 4

AU SUNSHINE hiện là đơn vị phân phối Perdays tại Việt Nam. Thương hiệu phát triển chuỗi sản phẩm hướng tới nhiều nhóm nhu cầu, trong đó điểm chạm đáng chú ý là phụ nữ, trẻ em và gia đình.

Danh mục Perdays được xây dựng theo các giai đoạn như trước thai kỳ, mang thai, sau sinh và sức khỏe tổng quát. Cách tiếp cận này cho thấy xu hướng chuyển từ việc lựa chọn một sản phẩm đơn lẻ sang quan tâm đến cả hành trình sức khỏe.

Ở nhóm dành cho phụ nữ mang thai, Perdays có các sản phẩm bổ sung DHA, sắt, vitamin C và các vi chất khác. Trong đó, Pregnancy DHA sử dụng DHA từ dầu vi tảo; Pregnancy Iron & Vitamin C kết hợp sắt và vitamin C.

Các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung không thay thế thuốc hay phương pháp điều trị. Giá trị của chúng nằm ở việc bổ sung những dưỡng chất cần thiết khi phù hợp với nhu cầu của từng người.

Trách nhiệm phải đi cùng nguồn lực

Tại diễn đàn, GS. Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, nhấn mạnh rằng khi không gian phát triển của khu vực tư nhân được mở rộng, trách nhiệm về chất lượng, tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp cũng phải được đặt lên tương xứng.

Thông điệp này có ý nghĩa không chỉ với các bệnh viện tư nhân mà cả những doanh nghiệp tham gia vào hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.

Đối với doanh nghiệp dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe trách nhiệm trước hết thể hiện ở chất lượng sản phẩm và thông tin cung cấp cho người tiêu dùng. Những sản phẩm hướng tới phụ nữ mang thai, trẻ em hay người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc thù càng đòi hỏi cách truyền thông thận trọng, đúng công dụng và không gây hiểu lầm.

Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động: Điểm chạm gần hơn với mỗi gia đình - Ảnh 5

Theo bà Trà Giang, đây cũng là lý do AU SUNSHINE lựa chọn tham gia VPHD Forum 2026.

Không chỉ để giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp còn có cơ hội kết nối với các chuyên gia, cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp để hiểu rõ hơn những yêu cầu đang thay đổi của ngành chăm sóc sức khỏe.

Từ bệnh viện đến gia đình, từ điều trị đến phòng bệnh, hệ sinh thái y tế đang ngày càng mở rộng. Trong hệ sinh thái ấy, mỗi doanh nghiệp có một vị trí khác nhau. Nhưng điểm chung cuối cùng vẫn là hướng đến những giá trị thiết thực hơn cho sức khỏe người dân.

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