Bị rắn cắn, người đàn ông 60 tuổi có màn xử lý bất ngờ khiến ai cũng sợ thót tim

Sau khi giết chết con rắn, người đàn ông tự băng bó ngón tay bị thương, uống chút trà và chờ đến sáng. Khoảng 5h sáng, ông trở về nhà mang theo con rắn đã chết và kể cho gia đình nghe về việc bị rắn cắn. Tuy nhiên, điều khiến họ và các nhân viên bệnh viện ngạc nhiên là ông đã mang theo con rắn cắn mình.
Video 16:30 24/08/2026

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

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