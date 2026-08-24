Đang đứng giải quyết va chạm trên đường cao tốc, người đàn ông và người phụ nữ bị chiếc Volvo đâm trúng

Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra sáng ngày 19/8, trên đường cao tốc thuộc địa phận thị trấn Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật, Đài Loan, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc va chạm đã được công bố, cho thấy các phương tiện bị đẩy mạnh và các mảnh vỡ văng tứ tung.

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