Sau ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy sống trong căn nhà 300m², tài chính do chị gái quản lý

Sao quốc tế 25/08/2026 06:30

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài gần 9 năm với Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy lần đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống riêng thông qua chương trình My Daughter 2026, lên sóng từ ngày 23/8. Những hình ảnh đời thường giúp khán giả phần nào hình dung cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên bên con trai.

Trong chương trình, Trần Nghiên Hy xuất hiện tại căn hộ ở Bắc Kinh, nơi cô sinh sống cùng con. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, rộng rãi với phòng khách, bếp mở và nhiều khu vực dành cho trẻ nhỏ. Một số tài khoản mạng xã hội Trung Quốc ước tính căn hộ có diện tích khoảng 300m² và giá trị không nhỏ. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa từng xác nhận những thông tin này, vì vậy các con số được lan truyền hiện chỉ mang tính tham khảo.

Để cân bằng công việc và chăm sóc con, Trần Nghiên Hy có sự hỗ trợ lâu năm từ người giúp việc. Người này đã đồng hành cùng gia đình khoảng 9 năm, từ khi con trai nữ diễn viên chào đời. Bên cạnh đó, mẹ và chị gái cũng là những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của cô.

Sau ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy sống trong căn nhà 300m², tài chính do chị gái quản lý - Ảnh 1

Đáng chú ý, Trần Nghiên Hy tiết lộ phần thu nhập của mình trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật chủ yếu do chị gái quản lý. Đây là thói quen được duy trì từ trước khi cô kết hôn, chứ không phải một sắp xếp mới sau khi ly hôn.

Do lịch trình công việc bận rộn, nữ diễn viên còn đón mẹ và chị gái từ Đài Loan đến Bắc Kinh để hỗ trợ chăm sóc con. Với cô, gia đình luôn là chỗ dựa quan trọng. Mẹ từng đồng hành cùng Trần Nghiên Hy trong nhiều giai đoạn, từ khi cô sang Mỹ học tập, trở về Đài Loan phát triển sự nghiệp cho đến lúc kết hôn và sinh con.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu quen nhau khi cùng đóng Thần điêu đại hiệp năm 2014. Sau khi công khai hẹn hò vào năm 2015, hai người kết hôn năm 2016 và đón con trai đầu lòng vào cuối năm đó. Đến ngày 18/2/2025, cặp đôi chính thức tuyên bố ly hôn.

Sau ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy sống trong căn nhà 300m², tài chính do chị gái quản lý - Ảnh 2

Trong thông báo chung, cả hai khẳng định dù không còn là vợ chồng, họ vẫn sẽ cùng thực hiện trách nhiệm của cha mẹ và đồng hành với con trai trong quá trình trưởng thành.

Sau biến cố tình cảm, Trần Nghiên Hy không thường xuyên nhắc đến chồng cũ. Thay vào đó, cô tập trung vào công việc và cuộc sống bên con. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng việc sinh con là một trong những điều hạnh phúc nhất cuộc đời.

Hiện tại, Trần Nghiên Hy vẫn tiếp tục đóng phim và tham gia các chương trình truyền hình. Việc xuất hiện trong My Daughter 2026 giúp khán giả nhìn thấy một hình ảnh đời thường, độc lập và bình thản hơn của “tình đầu quốc dân” sau những ồn ào xoay quanh cuộc hôn nhân đã qua.

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