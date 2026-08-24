Diện mạo mới nhất của Hoài Linh khiến khán giả đặc biệt quan tâm

Hậu trường 24/08/2026 16:05

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh mới nhất của NSƯT Hoài Linh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh mới nhất của NSƯT Hoài Linh tại Huế nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nam nghệ sĩ xuất hiện tại Lễ hội Điện Huệ Nam với diện mạo giản dị, không có vẻ hào nhoáng thường thấy của một nghệ sĩ khi tham gia các sự kiện trước công chúng.

Trong đoạn video được chia sẻ, Hoài Linh mặc áo màu xanh nhạt, đội mũ đen và ngồi giữa không gian lễ hội. Nam nghệ sĩ trò chuyện cùng những người xung quanh khá tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi và đời thường. Sau một thời gian hạn chế xuất hiện trên truyền thông, những hình ảnh mới này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Diện mạo mới nhất của Hoài Linh khiến khán giả đặc biệt quan tâm - Ảnh 1

Lễ hội Điện Huệ Nam là một hoạt động văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu của Huế, diễn ra bên dòng sông Hương. Lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu và nổi bật với các nghi thức rước Thánh Mẫu bằng đường bộ kết hợp đường thủy. Đây cũng là một trong những sinh hoạt văn hóa tâm linh có ý nghĩa tại cố đô.

Việc Hoài Linh xuất hiện tại lễ hội càng khiến khán giả quan tâm khi nam nghệ sĩ đang chuẩn bị trở lại màn ảnh với một vai diễn liên quan đến văn hóa tín ngưỡng dân gian. Trong bộ phim Người Được Chọn, dự kiến ra mắt vào tháng 11/2026, Hoài Linh đảm nhận vai thầy Thạch, một người hầu đồng trải qua nhiều biến cố và có đời sống nội tâm phức tạp.

Khác với những vai hài quen thuộc từng làm nên tên tuổi, nhân vật lần này đòi hỏi nam nghệ sĩ thể hiện nhiều sắc thái tâm lý hơn. Bộ phim khai thác tín ngưỡng thờ Mẫu và văn hóa hầu đồng, qua đó đưa những chất liệu dân gian lên màn ảnh rộng.

Diện mạo mới nhất của Hoài Linh khiến khán giả đặc biệt quan tâm - Ảnh 2Diện mạo mới nhất của Hoài Linh khiến khán giả đặc biệt quan tâm - Ảnh 3

Ở tuổi 57, Hoài Linh đang cho thấy một nhịp trở lại khá đặc biệt với nghệ thuật. Sau thành công của Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn, nam nghệ sĩ tiếp tục lựa chọn những dự án có màu sắc khác biệt thay vì xuất hiện dày đặc.

Hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hoài Linh từng ghi dấu qua sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ xuất hiện tiết chế hơn trước công chúng. Chính vì vậy, mỗi lần hình ảnh mới của ông được chia sẻ đều nhận được sự quan tâm đáng kể.

Khoảnh khắc giản dị tại Huế lần này không chỉ cho thấy cuộc sống đời thường của Hoài Linh mà còn phần nào hé lộ sự gắn bó của nam nghệ sĩ với những giá trị văn hóa dân gian. Với Người Được Chọn, khán giả đang chờ đợi một hình ảnh Hoài Linh trưởng thành và khác biệt hơn trên màn ảnh.

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