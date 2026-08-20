Trấn Thành gây bất ngờ khi tiết lộ từng chỉ ngủ 12 phút 1 ngày

Những khoảnh khắc đời thường của vợ chồng Hari Won - Trấn Thành luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Hari Won mới đây khiến nhiều người vừa thương vừa bật cười khi chia sẻ khoảnh khắc tiễn ông xã Trấn Thành đi làm vào lúc rạng sáng. Đáng chú ý, câu chuyện phía sau cho thấy nam MC có lịch trình làm việc dày đặc đến mức chỉ kịp chợp mắt khoảng 12 phút trước khi tiếp tục công việc. Theo Hari Won, Trấn Thành về nhà khoảng 0h sau một ngày quay phim. Thay vì nghỉ ngơi ngay, anh tiếp tục xem lại các cảnh quay để chỉnh sửa, kiểm tra công việc. Đến khoảng 1h sáng, hai vợ chồng vẫn còn nằm trò chuyện. Sau đó, nam MC tiếp tục xem lại các phân đoạn và làm việc đến khoảng 2h10.

Thấy chồng đã thức quá khuya, Hari Won phải lên tiếng giục anh đi ngủ. Nữ ca sĩ xót xa nói: “Thôi chồng ngủ đi mấy này một ngày ngủ có 1-2 tiếng thấy tội quá!”. Hari Won nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc "dở khóc dở cười" vì đang nói chuyện thì chồng ngủ quên Đến 2h47, Trấn Thành mới bắt đầu đi ngủ. Tuy nhiên, chỉ khoảng 12 phút sau, vào lúc 2h59, trợ lý đã gọi nam MC dậy để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Khoảng 3h sáng, Trấn Thành rời nhà đi làm trong tình trạng gần như chưa kịp nghỉ ngơi.

Chứng kiến lịch trình của ông xã, Hari Won không khỏi thương chồng. Cô còn hài hước tuyên bố sẽ hạn chế trò chuyện để Trấn Thành có thêm thời gian ngủ. Dù chỉ vừa chợp mắt trong thời gian ngắn, nam MC khi rời nhà vẫn giữ tinh thần vui vẻ và tranh thủ pha trò với bà xã. Đây không phải lần đầu chuyện Trấn Thành thiếu ngủ được nhắc đến. Hari Won từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc “dở khóc dở cười” khi đang trò chuyện thì ông xã bất ngờ ngủ quên. Trong Running Man Vietnam, Trấn Thành cũng từng xuất hiện khá bơ phờ sau một đêm làm việc đến 4h sáng. Khi tiếp tục ghi hình, anh không còn duy trì được sự hoạt náo như thường thấy. Trong Running Man Việt, Trấn Thành từng chia sẻ thức đến 4 giờ sáng, hôm sau lại tiếp tục ghi hình Với việc cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và giám khảo, Trấn Thành thường xuyên phải di chuyển giữa phim trường, sân khấu, sự kiện và các dự án cá nhân. Nam nghệ sĩ từng cho biết trợ lý có nhiệm vụ đặc biệt là đánh thức anh mỗi ngày để kịp lịch làm việc. Tuy nhiên, Trấn Thành cũng nhiều lần nhấn mạnh sức khỏe là điều anh lo lắng nhất. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ: “Còn sức khỏe là còn làm được mọi thứ”. Dù luôn nỗ lực cống hiến cho công việc và khán giả, những khoảnh khắc chỉ ngủ vài phút như trên cũng phần nào cho thấy cường độ làm việc đáng nể của anh.

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