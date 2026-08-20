Trấn Thành gây bất ngờ khi tiết lộ từng chỉ ngủ 12 phút 1 ngày

Hậu trường 20/08/2026 13:23

Những khoảnh khắc đời thường của vợ chồng Hari Won - Trấn Thành luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Hari Won mới đây khiến nhiều người vừa thương vừa bật cười khi chia sẻ khoảnh khắc tiễn ông xã Trấn Thành đi làm vào lúc rạng sáng. Đáng chú ý, câu chuyện phía sau cho thấy nam MC có lịch trình làm việc dày đặc đến mức chỉ kịp chợp mắt khoảng 12 phút trước khi tiếp tục công việc.

Theo Hari Won, Trấn Thành về nhà khoảng 0h sau một ngày quay phim. Thay vì nghỉ ngơi ngay, anh tiếp tục xem lại các cảnh quay để chỉnh sửa, kiểm tra công việc. Đến khoảng 1h sáng, hai vợ chồng vẫn còn nằm trò chuyện. Sau đó, nam MC tiếp tục xem lại các phân đoạn và làm việc đến khoảng 2h10.

Thấy chồng đã thức quá khuya, Hari Won phải lên tiếng giục anh đi ngủ. Nữ ca sĩ xót xa nói: “Thôi chồng ngủ đi mấy này một ngày ngủ có 1-2 tiếng thấy tội quá!”.

Trấn Thành gây bất ngờ khi tiết lộ từng chỉ ngủ 12 phút 1 ngày - Ảnh 1
Hari Won nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc "dở khóc dở cười" vì đang nói chuyện thì chồng ngủ quên

Đến 2h47, Trấn Thành mới bắt đầu đi ngủ. Tuy nhiên, chỉ khoảng 12 phút sau, vào lúc 2h59, trợ lý đã gọi nam MC dậy để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Khoảng 3h sáng, Trấn Thành rời nhà đi làm trong tình trạng gần như chưa kịp nghỉ ngơi.

Chứng kiến lịch trình của ông xã, Hari Won không khỏi thương chồng. Cô còn hài hước tuyên bố sẽ hạn chế trò chuyện để Trấn Thành có thêm thời gian ngủ. Dù chỉ vừa chợp mắt trong thời gian ngắn, nam MC khi rời nhà vẫn giữ tinh thần vui vẻ và tranh thủ pha trò với bà xã.

Đây không phải lần đầu chuyện Trấn Thành thiếu ngủ được nhắc đến. Hari Won từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc “dở khóc dở cười” khi đang trò chuyện thì ông xã bất ngờ ngủ quên. Trong Running Man Vietnam, Trấn Thành cũng từng xuất hiện khá bơ phờ sau một đêm làm việc đến 4h sáng. Khi tiếp tục ghi hình, anh không còn duy trì được sự hoạt náo như thường thấy.

Trấn Thành gây bất ngờ khi tiết lộ từng chỉ ngủ 12 phút 1 ngày - Ảnh 2
Trong Running Man Việt, Trấn Thành từng chia sẻ thức đến 4 giờ sáng, hôm sau lại tiếp tục ghi hình

Với việc cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và giám khảo, Trấn Thành thường xuyên phải di chuyển giữa phim trường, sân khấu, sự kiện và các dự án cá nhân. Nam nghệ sĩ từng cho biết trợ lý có nhiệm vụ đặc biệt là đánh thức anh mỗi ngày để kịp lịch làm việc.

Tuy nhiên, Trấn Thành cũng nhiều lần nhấn mạnh sức khỏe là điều anh lo lắng nhất. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ: “Còn sức khỏe là còn làm được mọi thứ”. Dù luôn nỗ lực cống hiến cho công việc và khán giả, những khoảnh khắc chỉ ngủ vài phút như trên cũng phần nào cho thấy cường độ làm việc đáng nể của anh.

Mạc Văn Khoa lên tiếng trước tin đồn vỡ nợ 100 tỷ đồng

Mạc Văn Khoa lên tiếng trước tin đồn vỡ nợ 100 tỷ đồng

Mạc Văn Khoa vừa có phản ứng thẳng thắn trước thông tin liên quan đến chuyện anh được cho là vỡ nợ 100 tỷ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 2 giờ 45 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 3 giờ 45 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 4 giờ 45 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 5 giờ 45 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?