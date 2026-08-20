Khám phá nhà máy Vinasoy, tìm hiểu cách sản xuất sữa đậu nành và sữa hạt

Theo chia sẻ, đằng sau mỗi công đoạn sản xuất là hành trình nghiên cứu chọn tạo giống, làm chủ công nghệ và luôn luôn lắng nghe thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng. Chính những nền tảng ấy đã giúp Vinasoy từng bước phát triển các giải pháp dinh dưỡng từ thực vật, hiện thực hóa cam kết “Kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt”.

Hành trình trải nghiệm “từ lớp học đến nhà máy” của học sinh trường Quốc Tế IEC tại Vinasoy

Mỗi sản phẩm bắt đầu từ câu hỏi "Làm thế nào?"

Ấn tượng đầu tiên của nhiều khách tham quan là không gian xanh, sạch và đẹp của nhà máy. Hệ thống kho vận hiện đại, dây chuyền sản xuất khép kín tự động cùng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nguồn tài nguyên, phản ánh định hướng phát triển bền vững mà Vinasoy kiên trì theo đuổi.

Bên cạnh quy mô sản xuất lớn và hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, đó cũng là nền tảng để những sản phẩm như sữa đậu nành Fami hay sữa hạt Veyo được hàng triệu người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn trong suốt gần 30 năm qua.

Tuy nhiên, điều làm nhiều khách tham quan bất ngờ là mỗi sản phẩm đều bắt đầu từ những câu hỏi rất cụ thể: làm sao giữ được hương vị thơm ngon tự nhiên của đậu nành và các loại hạt; làm sao giữ lại nhiều dưỡng chất hơn, làm sao tạo ra sản phẩm có chất lượng ổn định, an toàn và tiện lợi cho người tiêu dùng.

Chính việc không ngừng tìm lời giải cho những câu hỏi ấy đã hình thành nên năng lực nền tảng giúp Vinasoy giữ vững vị thế dẫn đầu ngành hàng sữa đậu nành tại Việt Nam và từng bước hiện thực hóa hành trình "Kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt".

Đoàn tham quan dừng chân tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đậu nành Vinasoy (VSAC)

Theo bước học sinh Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc khám phá Vinasoy Bắc Ninh

Điều gì quyết định hương vị thơm ngon của sữa đậu nành và sữa hạt?

Một trong những nội dung khiến nhiều khách tham quan thích thú là câu chuyện về hương vị thơm ngon của sữa đậu nành và sữa hạt. Không ít người cho rằng vị ngon chỉ được quyết định trong quá trình chế biến. Nhưng tại Vinasoy, hành trình ấy bắt đầu từ rất sớm - ngay từ khâu chọn tạo giống.

Thông qua Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành Vinasoy (VSAC), đã chọn tạo nhiều giống đậu nành độc quyền, không biến đổi gen, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng Việt Nam.

Bên cạnh năng suất và hàm lượng dinh dưỡng, các chuyên gia còn chú trọng đến những đặc tính về hương vị của từng giống đậu để tạo nền tảng cho trải nghiệm thưởng thức của người tiêu dùng.

Gần 30 năm chuyên tâm với sữa đậu nành và dinh dưỡng thực vật, Vinasoy thấu hiểu các thông số công nghệ để điều chỉnh các phản ứng tạo nên hương vị đặc trưng của từng loại hạt. Nhờ sự kết hợp giữa chọn tạo giống và làm chủ công nghệ chế biến giúp sản phẩm có được hương vị thơm ngon, tự nhiên, phù hợp với khẩu vị của người Việt.

Đó là lý do vì sao mà sản phẩm sữa đậu nành Fami được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn và sữa hạt Veyo Smarty đạt vị trí quán quân tại Plant-Based Taste Awards 2025 - giải thưởng quốc tế chuyên biệt về "vị ngon" trong ngành thực phẩm thực vật tại Mỹ.

Chính vì vậy, nhiều khách tham quan không khỏi bất ngờ khi hiểu rằng, vị ngon của một hộp sữa đậu nành không chỉ được tạo nên từ dây chuyền sản xuất, mà đã được nghiên cứu và tính toán ngay từ quá trình chọn tạo giống.

Đoàn chuyên gia Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham quan nhà máy Vinasoy

GS.TSKH.VS. Trần Đình Long - Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam “thăm nhà” Vinasoy

Làm chủ công nghệ để giữ được tối đa dưỡng chất lành

Giữ một vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển bền vững của Vinasoy, Trung tâm VSAC hiện sở hữu ngân hàng hơn 2.200 nguồn gen đậu nành không biến đổi gen, tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, chọn tạo giống và phát triển vùng nguyên liệu lâu dài.

Song song đó, Vinasoy cũng không ngừng đầu tư nghiên cứu làm chủ công nghệ nhằm giữ trọn tối đa dưỡng chất tự nhiên vốn có trong đậu nành và các loại hạt. Một trong những thành tựu tiêu biểu là công nghệ nghiền nguyên hạt được ứng dụng thành công để tạo ra sản phẩm Fami Green Soy.

Với công nghệ nghiền nguyên hạt, đậu nành được nghiền siêu mịn mà không cần tách bã, giúp giữ lại trọn vẹn chất xơ tự nhiên, đạm thực vật và các dưỡng chất tự nhiên, sản phẩm vẫn thơm ngon sánh mượt.

Năm 2024, Fami Green Soy đã được quốc tế ghi nhận khi giành giải quán quân tại World Plant-Based Innovation Awards ở hạng mục Đổi mới công nghệ tại Mỹ.

Đây cũng là khẳng định cho điều mà Vinasoy theo đuổi trong suốt nhiều năm qua: chuyên tâm vào việc giữ gìn và phát huy tối đa những dưỡng chất lành vốn có trong tự nhiên.

Đưa dưỡng chất lành đến gần hơn với người Việt

Điều tạo nên khác biệt của Vinasoy không chỉ là năng lực nghiên cứu hay làm chủ công nghệ, mà còn ở khả năng chuyển hóa những hiểu biết ấy thành các sản phẩm và giải pháp dinh dưỡng phục vụ cộng đồng.

Từ đậu nành đến các loại hạt giàu dưỡng chất, từ nghiên cứu khoa học đến từng sản phẩm trên thị trường, mọi nỗ lực đều hướng đến một mục tiêu chung: Giúp người Việt tiếp cận nguồn dưỡng chất lành một cách tiện lợi, an toàn và phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại.

Gần 30 năm trước, Vinasoy bắt đầu bằng khát vọng nâng tầm giá trị hạt đậu nành Việt Nam. Từ khát vọng nâng tầm giá trị hạt đậu nành Việt, Vinasoy đã từng bước mở rộng nghiên cứu sang nhiều loại hạt và phát triển hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật.

Đầu tư về nghiên cứu chọn tạo giống và làm chủ công nghệ đều hướng đến mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng, an toàn, tiện lợi, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Đó cũng là cách Vinasoy hiện thực hóa cam kết "Kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt" - mang những giá trị tốt đẹp từ tự nhiên đến với mọi người mọi nhà.

Các Nhà máy của Vinasoy đều được xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế là: ISO 17025, FSSC 22000 phiên bản mới nhất version 6, HACCP, ISO 9001 và HALAL.