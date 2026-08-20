Sinh tố đu đủ không chỉ ngon mà còn có những công dụng bất ngờ

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trung bình một quả đu đủ sẽ cung cấp khoảng 120 calo, 30g đường bột (trong đó có 5g chất xơ, còn lại là đường) và 2g chất đạm.

Ngoài ra, loại quả này còn cung cấp alpha-carotene, beta-carotene, lutein, zeaxanthin, lycopene và một vài khoáng chất giúp chống oxy hóa mạnh mẽ, giảm viêm, chống lại bệnh tật và ngăn ngừa nếp nhăn.

Bên cạnh đó, đủ đu cũng cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất dồi dào như: vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, folate, magie, axit pantothenic…

Đu đủ chín có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Tăng cường miễn dịch: Vitamin C và A trong đu đủ chín đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Vitamin C giúp kích thích sản sinh bạch cầu, chống lại vi khuẩn, virus gây bệnh, trong khi vitamin A bảo vệ niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa. Một khẩu phần 100g đu đủ cung cấp khoảng 60 - 70mg vitamin C, đáp ứng gần 70% nhu cầu hàng ngày.

Làm đẹp da và chống lão hóa: Beta-carotene (tiền chất của vitamin A) là thành phần nổi bật trong đu đủ chín, giúp da sáng, mịn và chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, enzyme papain còn có khả năng tẩy tế bào chết nhẹ, hỗ trợ làm đều màu da. Thường xuyên bổ sung đu đủ trong chế độ ăn uống có thể giúp làn da khỏe mạnh và rạng rỡ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tim mạch: Đu đủ chứa chất xơ hòa tan, kali và các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Kali còn giúp điều hòa huyết áp, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Việc bổ sung đu đủ chín đều đặn có thể góp phần duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh.

Tốt cho mắt: Vitamin A, lutein và zeaxanthin trong đu đủ giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và mờ mắt do tuổi tác. Đây là loại trái cây phù hợp cho người lớn tuổi hoặc người làm việc nhiều với máy tính.

Uống sinh tố đu đủ có giảm cân không?

Đu đủ có vị ngọt nhưng 100g đu đủ chín chỉ khoảng 42 calo, có thể đưa vào thực đơn giảm cân với khẩu phần phù hợp và hạn chế đường, sữa đặc hoặc nguyên liệu nhiều năng lượng. Hàm lượng nước và chất xơ giúp tăng cảm giác no, nhưng sinh tố đu đủ không trực tiếp đốt mỡ hay giảm mỡ tại một vùng cụ thể. Muốn kiểm soát cân nặng hiệu quả, nên kết hợp với chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên và kiểm soát thành phần đi kèm trong mỗi ly sinh tố.

Ảnh minh họa: Internet

3 cách làm sinh tố đu đủ hỗ trợ giảm cân

Sinh tố đu đủ có thể kết hợp với nhiều loại trái cây và thực phẩm khác để tăng hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng. Dưới đây là 3 công thức đơn giản, phù hợp để bổ sung vào thực đơn kiểm soát năng lượng.

Sinh tố đu đủ và bơ

Bơ giàu chất béo không bão hòa và chất xơ, khi kết hợp với đu đủ tạo thành sinh tố béo tự nhiên, giúp tăng cảm giác no. Nguyên liệu gồm 150g đu đủ chín, ½ quả bơ và 1 ly đá viên. Đu đủ và bơ gọt vỏ, bỏ hạt, cắt nhỏ rồi cho cùng đá vào máy xay đến khi nhuyễn mịn; nên hạn chế hoặc không thêm đường để kiểm soát lượng calo.

Sinh tố đu đủ và chuối

Chuối giàu carbohydrate và chất xơ, kết hợp với đu đủ giúp tăng cảm giác no nhưng cần cân đối khẩu phần vì một quả chuối cỡ vừa khoảng 111 calo. Nguyên liệu gồm 150g đu đủ chín, 1 quả chuối, 50ml sữa tươi không đường và 1 ly đá viên. Đu đủ, chuối cắt nhỏ, cho cùng sữa và đá vào máy xay đến khi nhuyễn mịn rồi thưởng thức.

Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố đu đủ kết hợp dứa

Chuối giàu carbohydrate và chất xơ, khi kết hợp với đu đủ giúp tăng cảm giác no và bổ sung năng lượng. Với 150g đu đủ chín, 1 quả chuối, 50ml sữa tươi không đường và đá viên, bạn chỉ cần cắt nhỏ đu đủ, chuối, cho tất cả nguyên liệu vào máy xay đến khi nhuyễn mịn là có thể thưởng thức.