Thứ quả rẻ bèo ngoài chợ là 'nhà máy dinh dưỡng' giúp da đẹp dáng xinh, người khỏe mạnh

Dinh dưỡng 11/07/2026 11:40

Đu đủ, một loại trái cây ngọt ngào và bổ dưỡng. Nó không chỉ có hương vị tuyệt vời, mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Vậy ăn đu đủ có tác dụng gì?

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trung bình một quả đu đủ sẽ cung cấp khoảng 120 calo, 30g đường bột (trong đó có 5g chất xơ, còn lại là đường) và 2g chất đạm. Bên cạnh đó, đủ đu cũng cung cấp một lượng vitamin và khoáng chất dồi dào như: vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, folate, magie, axit pantothenic…

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Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, loại quả này còn cung cấp alpha-carotene, beta-carotene, lutein, zeaxanthin, lycopene và một vài khoáng chất giúp chống oxy hóa mạnh mẽ, giảm viêm, chống lại bệnh tật và ngăn ngừa nếp nhăn.

Công dụng của đu đủ đối với sức khỏe 

Thần dược cho hệ tiêu hóa

Thần dược cho hệ tiêu hóaLợi ích nổi tiếng nhất của đu đủ chính là hỗ trợ tiêu hóa. Khả năng này đến từ enzyme papain – một loại men có khả năng phá vỡ các chuỗi protein khó tiêu trong dạ dày. Ăn đu đủ chín giúp giảm nhanh các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu và ợ chua. Hàm lượng chất xơ và nước cao trong đu đủ còn giúp làm mềm phân, ngăn ngừa và điều trị chứng táo bón hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch mạnh mẽ

Chỉ cần ăn một lượng đu đủ vừa phải, bạn đã cung cấp cho cơ thể lượng Vitamin C vượt trội (gấp đôi lượng cần thiết mỗi ngày). Vitamin C kết hợp với Vitamin A trong đu đủ giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, củng cố hàng rào miễn dịch để bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh cảm cúm, nhiễm trùng thời tiết.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đu đủ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa lycopene và vitamin C cao, giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol trong mạch máu. Khi cholesterol không bị oxy hóa, chúng sẽ không thể bám vào thành mạch gây xơ vữa động mạch. Thêm vào đó, lượng kali dồi dào trong đu đủ còn giúp điều hòa huyết áp và ổn định nhịp tim.

Nuôi dưỡng làn da căng mịn, trẻ hóa

Nếu muốn có một làn da khỏe đẹp từ bên trong, đừng bỏ qua đu đủ. Vitamin C và lycopene trong loại quả này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, giảm nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi cho da. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn đu đủ thường xuyên giúp da trông săn chắc và trẻ trung hơn rõ rệt.

Thứ quả rẻ bèo ngoài chợ là 'nhà máy dinh dưỡng' giúp da đẹp dáng xinh, người khỏe mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa ung thư

Hợp chất lycopene trong đu đủ có khả năng giảm các gốc tự do gây hại – tác nhân chính dẫn đến sự hình thành tế bào ung thư. Một điểm đặc biệt là trong số hàng chục loại rau củ quả có tính chống oxy hóa, chỉ có đu đủ cho thấy khả năng làm giảm rõ rệt các tế bào ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt nhờ cơ chế loại bỏ các gốc tự do biệt lập.

Lưu ý an toàn khi sử dụng

Dù đu đủ chín mang lại nhiều lợi ích, một số đối tượng cần thận trọng để tránh tác dụng không mong muốn. Các lưu ý quan trọng gồm:

Nguy cơ dị ứng chéo: Người dị ứng mủ cây cao su có thể phản ứng với đu đủ, nên thử lượng nhỏ khi ăn lần đầu.

Phụ nữ mang thai: Không nên ăn đu đủ xanh vì có thể gây co bóp tử cung; đu đủ chín thường an toàn khi dùng điều độ.

Thứ quả rẻ bèo ngoài chợ là 'nhà máy dinh dưỡng' giúp da đẹp dáng xinh, người khỏe mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người đang dùng thuốc chống đông: Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng đu đủ chín vì vitamin K có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Người bị tiêu chảy cấp: Cần tạm giảm hoặc ngưng ăn cho đến khi hệ tiêu hóa ổn định.

Sự thật ngỡ ngàng về quả đu đủ chín: Ăn đúng thì dưỡng nhan, ăn sai có thể gây họa cho sức khỏe

Sự thật ngỡ ngàng về quả đu đủ chín: Ăn đúng thì dưỡng nhan, ăn sai có thể gây họa cho sức khỏe

Đu đủ không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho tiêu hóa, miễn dịch, tim mạch và làn da. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn khám phá những tác dụng nổi bật từ trái đu đủ chín, từ đó có kế hoạch bổ sung phù hợp.

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