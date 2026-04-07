Đừng chỉ ăn đu đủ làm tráng miệng: 5 lợi ích "vàng" khi ăn lúc đói giúp sạch ruột, khỏe tim

Dinh dưỡng 07/04/2026 05:30

Đu đủ là loại quả mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và rất dễ ăn, chế biến được nhiều món ngon hấp dẫn. Thế nhưng, chúng ta có thể ăn đu đủ lúc đói được không?

Đu đủ không chỉ là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc với hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá, giúp cải thiện sức khỏe toàn diện. Việc ăn đu đủ vào buổi sáng khi bụng đói có thể mang lại nhiều tác động tích cực mà không phải ai cũng biết.

Đừng chỉ ăn đu đủ làm tráng miệng: 5 lợi ích 'vàng' khi ăn lúc đói giúp sạch ruột, khỏe tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả đu đủ chính là thực phẩm giàu Vitamin C nên rất tốt cho cơ thể. Đu đủ có hàm lượng dinh dưỡng cao và chứa ít calo. Trong đu đủ giàu các Vitamin và khoáng chất như đạm, chất béo, chất xơ, đường, Canxi, Magie, Kali, Vitamin C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate,... Đặc biệt, chúng còn chứa nhiều Lycopene - Một chất chống oxy hóa rất có lợi cho cơ thể.

5 lợi ích bất ngờ của việc ăn đu đủ chín khi đói bụng

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Đu đủ chứa nhiều papain - loại enzyme tự nhiên có tác dụng phân hủy protein. Ăn đu đủ khi bụng đói giúp kích thích hệ tiêu hóa, để đường ruột khởi động ngày mới hiệu quả hơn. Thói quen này còn cải thiện quá trình tiêu hóa, giảm đầy hơi, hỗ trợ đi tiêu dễ dàng và đặc biệt tốt cho người hay bị khó tiêu hoặc trào ngược axit.

Đừng chỉ ăn đu đủ làm tráng miệng: 5 lợi ích 'vàng' khi ăn lúc đói giúp sạch ruột, khỏe tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hệ miễn dịch được cải thiện

Đu đủ chín chứa nhiều vitamin C và vitamin A - dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và virus. Chúng không chỉ hỗ trợ phục hồi nhanh sau những bệnh lý nhẹ mà còn duy trì sự khỏe mạnh của lớp biểu mô đường hô hấp. Ăn đu đủ chín thường xuyên sẽ giúp bạn có hệ miễn dịch dẻo dai hơn, giảm nguy cơ nhiễm trùng và duy trì sức khỏe toàn diện.

Tốt cho tim mạch

Đu đủ mang lại lợi ích cho hệ tim mạch và góp phần phòng ngừa các bệnh về tim. Bởi vì, nó chứa nhiều chất chống oxy hóa như lycopene cùng với vitamin C. Loại quả này giúp tăng cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu (LDL). Nhờ đó, việc ăn đu đủ thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Đừng chỉ ăn đu đủ làm tráng miệng: 5 lợi ích 'vàng' khi ăn lúc đói giúp sạch ruột, khỏe tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Đu đủ giàu Vitamin K, chính nhờ Vitamin K sẽ cải thiện khả năng hấp thụ Canxi và làm giảm hàm lượng Canxi bị đào thải ra ngoài cơ thể qua quá trình bài tiết. Vậy nên ăn đu đủ nhiều cũng là cách duy trì hệ xương vững chắc.

Cải thiện bệnh tiểu đường

Chế độ ăn giàu chất xơ rất lý tưởng cho bệnh nhân tiểu đường type 1 và type 2. Trong đu đủ giàu chất xơ, ít đường nên là thực phẩm phù hợp cho bệnh nhân đái tháo đường.

Ăn đu đủ lúc đói có sao không?

Như đã đề cập ở trên, đu đủ có tác dụng giảm cân bởi chúng ít calo và ít đường. Vậy nên nhiều người muốn ăn đu đủ khi đói nhưng lại sợ cách ăn này gây hại. Bạn không cần phải lo ngại vấn đề này. Chúng ta có thể ăn đu đủ khi đói bởi quả đu đủ ít axit, giàu chất xơ. Khi ăn lúc đói có thể làm xoa dịu dạ dày, tạo cảm giác dễ chịu cho đường tiêu hoá. Bạn có thể ăn đu đủ như bữa tráng miệng hay ăn vào bữa chính đều được.

Đừng chỉ ăn đu đủ làm tráng miệng: 5 lợi ích 'vàng' khi ăn lúc đói giúp sạch ruột, khỏe tim - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một điều cần chú ý là bạn chỉ nên ăn đu đủ ở lượng vừa phải. Bởi lẽ, bất kỳ thực phẩm nào tiêu thụ quá liều lượng đều gây hại cho cơ thể. Mỗi ngày nên ăn từ 500-700gr đu đủ. Nếu ai đang kiêng đường thì nên chế biến đu đủ xanh để ăn. Những người ăn kiêng muốn giảm cân hiệu quả nên bổ sung đu đủ vào thực đơn bữa chính, tốt nhất là bữa trưa.

Đu đủ chín: "Thần dược" ngọt ngào và thời điểm vàng để thưởng thức

Đu đủ chín: "Thần dược" ngọt ngào và thời điểm vàng để thưởng thức

Đu đủ là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Đặc biệt, trái cây này cũng là một nguồn cung cấp vitamin C và vitamin A, lượng folate và kali tốt. Hãy cùng tìm hiểu về các tác dụng của đu đủ chín trong bài viết dưới đây.

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