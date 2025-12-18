4 lợi ích bất ngờ cho sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới giàu enzyme, chất chống oxy hóa và nhiều dưỡng chất, rất tốt cho sức khỏe khi ăn vào buổi sáng. Một miếng đu đủ 157 g chỉ chứa khoảng 68 calo, giàu chất xơ, canxi, magie, kali và vitamin A, C, E và K. Người ăn kiêng giảm cân có thể thấy loại quả này đặc biệt hữu ích.

Hỗ trợ tiêu hóa, ngừa táo bón: Đu đủ chứa enzyme tiêu hóa tự nhiên papain, giúp phân giải protein và làm dịu dạ dày sau giấc ngủ dài, hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế đầy bụng, khó tiêu. Chất xơ hòa tan và không hòa tan trong đu đủ cũng hỗ trợ nhu động ruột, giúp đại tiện dễ dàng, giảm nguy cơ táo bón.

Giúp no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Với lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và nước, đu đủ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt; nhờ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Ổn định đường huyết, tốt cho chuyển hóa: Đu đủ có chỉ số đường huyết thấp, lại giàu chất xơ, nên khi ăn vào sáng sớm, giúp giải phóng đường chậm, tránh tăng đường huyết đột ngột, hỗ trợ kiểm soát insulin và ổn định năng lượng cho cả ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tim mạch và chức năng gan, thải độc tự nhiên: Nhờ chứa chất chống oxy hóa, kali và chất xơ, đu đủ hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm cholesterol xấu, tốt cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy chất papain và các chất chống oxy hóa trong đu đủ giúp hỗ trợ chức năng gan và thúc đẩy quá trình thải độc.

Những tác dụng phụ có thể gặp phải khi ăn đu đủ

Mặc dù đu đủ tốt cho sức khỏe và ít calo, nhưng một số tác dụng phụ có thể xảy ra ở một số người. Hãy lưu ý rằng đu đủ chưa chín có chứa một lượng nhựa cao. Lượng nhựa này giảm dần khi quả chín. Điều quan trọng là các bà mẹ nên tránh ăn đu đủ nếu đang mang thai, vì nhựa mủ có thể gây co thắt tử cung và chuyển dạ sớm.

Đối với những người đã được chẩn đoán dị ứng nhựa cây nói chung, họ có nguy cơ cao cũng dị ứng với nhựa đu đủ. Các dấu hiệu của dị ứng nhựa đu đủ bao gồm phát ban, ngứa, nghẹt mũi, thở khò khè và tức ngực.

Trong trường hợp dị ứng nhựa cây nặng, ăn đu đủ có thể dẫn đến sốc phản vệ hoặc khó thở nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đu đủ là một nguồn cung cấp chất xơ và tốt cho sức khỏe tiêu hóa, ăn quá nhiều có thể có tác dụng nhuận tràng, gây tiêu chảy và đau bụng. Nếu bạn bị phân lỏng hoặc có vấn đề về dạ dày sau khi ăn đu đủ, hãy tham khảo ý kiến ​​của các bác sĩ và cân nhắc cắt giảm lượng tiêu thụ để xem liệu các triệu chứng của bạn có cải thiện hay không.

Ngoài ra, có một số bằng chứng cho thấy hạt đu đủ có thể hoạt động như một chất diệt tinh trùng và làm giảm khả năng di chuyển của tinh trùng. Vì vậy, đàn ông nên tránh ăn hạt đu đủ nếu họ đang muốn có con. Hạt đu đủ có thể cản trở quá trình thụ thai.