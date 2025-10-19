Ăn đu đủ xanh thường xuyên có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 19/10/2025 16:30

Đu đủ xanh là loại quả quen thuộc trong gian bếp của người Việt, vậy ăn đu đủ xanh thường xuyên có tác dụng gì?

Đu đủ xanh (hay đu đủ sống) là một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn truyền thống Việt Nam như nộm, gỏi hay món hầm. Khác với đu đủ chín ngọt lịm, đu đủ xanh có vị thanh mát, giòn sần sật và đặc biệt chứa đựng những lợi ích sức khỏe độc đáo, tập trung chủ yếu vào enzyme và chất xơ.

Ăn đu đủ xanh thường xuyên có tác dụng gì, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Việc bổ sung đu đủ xanh vào chế độ ăn thường xuyên mang lại những tác dụng tuyệt vời sau:

Ăn đu đủ xanh có tác dụng gì?

Một số công dụng mà đu đủ xanh mang đến cho sức khỏe:

Tốt cho hệ tiêu hoá

Trong y học cổ truyền, đu đủ xanh là nguyên liệu để bào chế ra các bài thuốc trị các vấn đề về tiêu hoá. Những ai hay ợ chua, đầy bụng, táo bón, mắc hội chứng ruột kích thích đều có thể cải thiện sau khi ăn đu đủ xanh. Đu đủ xanh có chứa hai loại enzym là papain và chymopapain, cùng hàm lượng chất xơ dồi dào. Chính điều này giúp bạn cải thiện hệ tiêu hoá khi ăn loại quả này.

Nâng cao khả năng miễn dịch

Đu đủ xanh có chứa các chất chống oxy hoá như saponin, tannin, beta-carotene, magie và flavonoid,... Đây đều là những chất giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Các hoạt chất này sẽ giúp chống lại các mầm bệnh xâm nhập hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mach

Với những ai bị đau tim, có tiền sử đột quỵ, họ nên tiêu thụ đu đủ xanh thường xuyên. Bởi chất cardenolides và saponin trong đu đủ xanh giúp hỗ trợ điều trị suy tim hiệu quả. Chưa kể, hàm lượng beta-sitosterol và quercetin trong quả đu đủ sống còn giúp thúc đẩy sự hấp thụ cholesterol ruột, làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Các khoáng chất như kali, magie, kẽm, crom và canxi có trong đu đủ xanh giúp ổn định lượng đường trong máu và kích thích giải phóng insulin. Với những ai mắc tiểu đường type 2, bệnh tình sẽ cải thiện tốt hơn khi ăn đu đủ sống nhiều.

Tác hại của đu đủ xanh

Đu đủ xanh thường được dùng nhiều trong các món canh giò, dưa món... thế nhưng bạn có biết loại quả này cũng ẩn chứa nhiều tác hại không ngờ khi bạn ăn sai cách. Dưới đây là những tác hại của đu đủ xanh:

Hạt đu đủ xanh có chứa chất độc capine không tốt cho sức khỏe.

Ăn nhiều đu đủ xanh có thể gây bệnh sỏi thận, bởi lượng vitamin C trong loại trái này khá cao.

Tiêu thụ nhiều đu đủ xanh có thể khiến bạn bị rối loạn dạ dày, do trong đu đủ có chứa nhiều chất xơ và nhựa mủ.

Nếu ăn nhiều đu đủ xanh trong lúc bụng yếu hoặc tiêu chảy sẽ gây ra tình trạng mất nước.

Từ khóa:   đu đủ xanh lưu ý khi ăn đu đủ xanh dinh dưỡng

