4 lợi ích của đu đủ xanh với sức khoẻ mà không phải ai cũng biết

Đu đủ xanh được nhiều người xem như một nguyên liệu để trị bệnh trong Đông Y. Đây là loại quả rất dễ trồng và mọc nhiều ở vùng nông thôn Việt Nam. Vậy ăn đu đủ xanh có tác dụng gì? Cách chế biến chúng như thế nào cho hợp khẩu vị? Cùng giải đáp các thắc mắc này ở bài viết dưới đây.

Nước ép đu đủ xanh chứa hàm lượng vitamin C cao, một dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C giúp kích thích sản sinh bạch cầu, góp phần ngăn chặn các tác nhân gây bệnh và tăng cường khả năng phục hồi của cơ thể sau khi bị nhiễm trùng. Nhờ đó, việc uống nước ép đu đủ xanh đều đặn có thể giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm lạnh, cảm cúm và viêm nhiễm thông thường.

Tốt cho hệ tiêu hoá

Trong y học cổ truyền, đu đủ xanh là nguyên liệu để bào chế ra các bài thuốc trị các vấn đề về tiêu hoá. Những ai hay ợ chua, đầy bụng, táo bón, mắc hội chứng ruột kích thích đều có thể cải thiện sau khi ăn đu đủ xanh. Đu đủ xanh có chứa hai loại enzym là papain và chymopapain, cùng hàm lượng chất xơ dồi dào. Chính điều này giúp bạn cải thiện hệ tiêu hoá khi ăn loại quả này.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm viêm

Đu đủ xanh chứa nhiều phytochemical như flavonoid, alkaloid và polyphenol – các chất có khả năng chống viêm và làm dịu tình trạng viêm sưng trong cơ thể. Đối với những người mắc các bệnh viêm mãn tính như viêm khớp, việc bổ sung nước ép đu đủ xanh có thể giúp giảm sưng đau và tăng cường khả năng vận động.

Bảo vệ sức khỏe tim mach

Với những ai bị đau tim, có tiền sử đột quỵ, họ nên tiêu thụ đu đủ xanh thường xuyên. Bởi chất cardenolides và saponin trong đu đủ xanh giúp hỗ trợ điều trị suy tim hiệu quả. Chưa kể, hàm lượng beta-sitosterol và quercetin trong quả đu đủ sống còn giúp thúc đẩy sự hấp thụ cholesterol ruột, làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Ai không nên ăn đu đủ xanh?

Phụ nữ đang mang thai: Ăn đu đủ xanh để tăng sữa mẹ chỉ tốt cho phụ nữ sau sinh. Còn với mẹ bầu đang mang thai, họ tuyệt đối không nên ăn. Việc ăn đu đủ xanh có thể tăng nguy cơ sảy thai.

Người có sức khoẻ yếu: Đu đủ xanh có khả năng làm loãng máu nên những ai vừa mới đau dậy hay vừa trải qua cuộc phẫu thuật không nên ăn đu đủ xanh. Đặc biệt, nếu đã sử dụng thuốc chống đông hay thuốc chữa loãng máu thì tuyệt đối không ăn đu đủ xanh.

Người đang bị tiêu chảy: Ăn đu đủ xanh để giúp nhuận tràng, chống táo bón hiệu quả. Nhưng với ai đang bị tiêu chảy thì chúng sẽ làm bệnh trầm trọng thêm. Vậy tốt nhất là không nên ăn.