Nam diễn viên thừa nhận từng 3 lần ngoại tình, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi

Hậu trường 19/10/2025 11:04

Tại chương trình 'Vợ chồng son', diễn viên Bảo Anh gây chú ý khi thừa nhận chuyện lăng nhăng dù đang sống chung nhà với vợ, khiến cô hai lần dọn đồ bỏ đi.

Chương trình Vợ chồng son tập 633 lên sóng với sự tham gia của cặp đôi diễn viên Lê Thanh Bảo Anh (32 tuổi) và Lê Thị Thu Tuyết (nghệ danh Thu Bi, 25 tuổi), hiện sinh sống tại TP.HCM.

Theo chia sẻ, cặp vợ chồng quen biết từ năm 2019 khi cùng tham gia một dự án phim. Ban đầu, Thu Bi cho biết cô rất ghét bạn diễn vì anh trông "hơi chảnh". Trong khi đó, Bảo Anh chia sẻ anh ấn tượng với vợ vì nhìn cô rất ngây thơ, khác hẳn với mọi người.

Khi yêu nhau, Thu Bi vẫn là sinh viên, ở ký túc xá của Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết chỉ sau một tháng, cô quyết định dọn sang ở cùng bạn trai. Cô tiết lộ: "Cha chồng tôi là người rất khó tính, anh Bảo Anh cũng rất sợ cha. Nhưng không hiểu sao khi gặp thì tôi và cha chồng rất hợp nhau. Hai cha con hợp nhau về suy nghĩ, quan điểm, cha luôn đồng hành cùng tôi".

Bảo Anh kể thêm, thời điểm đó, cả hai gặp nhiều khó khăn vì nghề diễn bấp bênh. Thu Bi phải buôn bán online, cô livestream từ sáng đến khuya và ba chồng ngồi kế bên để chốt đơn. "Cha thương tôi nên thương luôn vợ, và cô ấy cảm nhận được điều đó. Nhờ vậy mà chúng tôi càng gắn bó hơn", Bảo Anh xúc động nói.

Nam diễn viên thừa nhận từng 3 lần ngoại tình, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi - Ảnh 1
Bảo Anh - Thu Bi vẫn hạnh phúc bên nhau sau nhiều sóng gió

Tuy nhiên, nam diễn viên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và gây xôn xao khi thừa nhận từng lăng nhăng với nhiều cô gái trong lúc chung sống với vợ. Trong 3 lần anh ngoại tình, vợ đã dọn đi khỏi nhà 2 lần.

"Dù ở chung nhà với vợ nhưng tôi vẫn nói chuyện, qua lại với 3 cô gái khác. Vợ biết nhưng để cho tôi tự giải quyết. Cô ấy chỉ hỏi tôi có gì giấu giếm không, nhìn vào mắt cô ấy và nói thẳng. Tôi không trả lời", Bảo Anh kể lại.

Diễn viên nói thêm: "Chỉ sau đó vài tiếng, cô ấy dọn đi. Tôi bị sốc vì sự dứt khoát đó. Cô ấy bỏ đi nhẹ nhàng, không lớn tiếng trách móc. Và tôi phải tự giải quyết chuyện kia, sau đó đi tìm vợ. Lần thứ hai, cô ấy dọn đi luôn mà không nói gì".

Nam diễn viên thừa nhận từng 3 lần ngoại tình, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi - Ảnh 2
Bảo Anh và bà xã Thu Tuyết

Chia sẻ về việc phát hiện chồng lăng nhăng, Thu Tuyết - bà xã của Bảo Anh - tiết lộ: "Tôi có suy nghĩ nên tôn trọng quyền riêng tư, nên điện thoại, Facebook, cái gì thuộc về riêng tư của chồng là tôi không can thiệp... Nhưng một năm sau, linh cảm khiến tôi nhận ra có gì đó kỳ kỳ. Vậy nên tôi hỏi thẳng, hết tình cảm thì tôi sẽ dọn đồ đi".

Thu Tuyết cho biết sau 3 lần tha thứ cho chồng, hiện tại, anh đã thay đổi và cô cảm thấy an lòng. Sau những sóng gió, cả hai học được cách thấu hiểu và trân trọng hôn nhân.

Những chia sẻ của vợ chồng Bảo Anh thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả có ý kiến trái chiều về việc diễn viên nhiều lần lăng nhăng trong lúc chung sống với vợ.

Nam diễn viên thừa nhận từng 3 lần ngoại tình, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi

