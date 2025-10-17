Lan Phương lên tiếng về 'cảnh nóng' với Doãn Quốc Đam ở 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Lan Phương cho biết: “Thật ra các cảnh có vẻ nóng bỏng giữa Doãn Quốc Đam và tôi gần như không có động chạm gì thật sự, ngoài một nụ hôn mà Linh đặt trên cổ của Đăng. Còn lại đều là hình thể hỗ trợ. Khi diễn cảnh ở phòng khách sạn, việc Đam diễn theo kiểu mạnh bạo về hình thể còn khiến tôi buồn cười và phải nín cười để tỏ ra hai nhân vật đang điên cuồng với nhau. Cảnh này quay khoảng 3–4 lần”.

Trong tập 30 của bộ phim “Gió ngang khoảng trời xanh”, khán giả được chứng kiến một cao trào đầy kịch tính khi Linh (Lan Phương) và Đăng (Doãn Quốc Đam) trải qua một đêm cùng nhau sau buổi tiệc chúc mừng thành công. Cả hai đều đã ngà say, và chính Linh là người chủ động tiến tới, dù biết rõ Đăng đã có vợ con. Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, Đăng bàng hoàng nhận ra người nằm cạnh mình không phải vợ. Anh chỉ biết rơi nước mắt trong ân hận và day dứt.

Video cho thấy 2 diễn viên tập luyện kỹ lưỡng từng cử chỉ, ánh mắt và động tác trước khi chính thức ghi hình để đảm bảo cảm xúc chân thực mà vẫn tinh tế. Không khí hậu trường khá thoải mái, thậm chí Lan Phương còn đùa rằng: “Đam mỗi lần diễn một kiểu”, ngụ ý nam diễn viên thường có những biến hóa bất ngờ khi vào vai khiến bạn diễn không khỏi bật cười.

Video hậu trường cảnh giữa Linh và Đăng cũng được ê-kíp phim công bố, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Dù trên phim, cảnh quay chỉ xoay quanh 2 nhân vật trong không gian riêng tư của khách sạn, nhưng thực tế, xung quanh có rất đông thành viên trong ê-kíp hiện diện để hỗ trợ. Điều này khiến cảnh quay càng trở nên khó khăn và đòi hỏi sự tập trung cao độ của hai diễn viên.

Bằng sự chuyên nghiệp và ăn ý, Lan Phương và Doãn Quốc Đam đã thể hiện phân đoạn nhạy cảm này một cách tự nhiên, không phản cảm, vừa đủ để truyền tải tâm lý nhân vật mà vẫn giữ được tinh thần chừng mực của bộ phim truyền hình phát sóng giờ vàng.

Ở tập 30 'Gió ngang khoảng trời xanh', cảnh diễn của Doãn Quốc Đam sau cuộc 'tình một đêm' với diễn viên Lan Phương đang lan truyền 'chóng mặt' trên mạng xã hội

Trên trang cá nhân, Lan Phương cũng khéo léo nhắn nhủ khán giả chỉ nên nhìn nhận trong khuôn khổ phim ảnh, tránh đánh đồng với đời thực. Sau tập 30, nữ diễn viên giải thích rõ hơn rằng Linh là một phiên bản “trà xanh” trong bản Việt hóa của bộ phim Trung Quốc nổi tiếng “30 chưa phải là hết”.

Dù vào vai “người thứ ba” xen vào hạnh phúc của Đăng và Mỹ Anh (Phương Oanh), Lan Phương vẫn ghi điểm nhờ diễn xuất tinh tế, thể hiện rõ sự giằng xé giữa lý trí và cảm xúc của một người phụ nữ cô đơn.

Lan Phương và Doãn Quốc Đam cũng được khán giả nhận xét là diễn ăn ý, tự nhiên và đầy cảm xúc, góp phần làm cho tập phim trở thành điểm nhấn gây bàn luận mạnh mẽ nhất từ đầu phim đến nay.

Hai diễn viên từng vào vai vợ chồng trong phim “Gia đình mình vui bất thình lình” 2 năm trước dù ngoài đời Lan Phương hơn Doãn Quốc Đam 5 tuổi.