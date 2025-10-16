Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể

Buổi lễ được tổ chức theo đúng phong tục truyền thống Việt Nam. Trong buổi lễ, cả cô dâu lẫn chú rể đều lựa chọn trang phục áo dài truyền thống màu trắng, được trang trí họa tiết chim hạc cách điệu trên tay áo và cổ áo, toát lên vẻ thanh lịch và trang nhã. Đỗ Thị Hà tỏa sáng với nét đẹp dịu dàng, mái tóc dài suôn mượt buông xõa, đeo khuyên tai ngọc trai lấp lánh, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc.

Sáng 16/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn trai Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải tại nhà riêng ở Thanh Hóa. Buổi lễ được diễn ra riêng tư, chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình và người thân thân thiết.

Khoảng 8h, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng nhà trai mang theo 7 tráp ăn hỏi đến nhà gái trong niềm hân hoan, phấn khởi của người thân 2 bên gia đình.

Bố chú rể là ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải, đồng thời là người trực tiếp góp phần đưa doanh nghiệp từ một nhà thầu địa phương trở thành tập đoàn tư nhân quy mô hàng đầu khu vực miền Trung.

Vợ chồng Đỗ Thị Hà hứa học cách vun vén, xây dựng tổ ấm nhỏ. Sau lễ ăn hỏi, đám cưới của họ sẽ diễn ra vào ngày 22/10 tại quê nhà của chú rể

Từ giữa 2024, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thử váy cưới, chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, người đẹp kín tiếng, không chia sẻ về chuyện riêng tư. Tới 15/10, thiệp cưới của nàng hậu lan truyền trên mạng xã hội và gây chú ý.

Từ tờ mờ sáng, gia đình người đẹp đã tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại. Không gian lễ hỏi được trang trí tinh tế với hai tông màu chủ đạo xanh - trắng. Lễ cưới của Đỗ Thị Hà diễn ra vào giữa tháng 10.

Đỗ Thị Hà bên bố mẹ, anh chị em và các cháu

Theo nhiều nguồn tin, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương đã bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2023-2024. Suốt thời gian qua, cả hai đều giữ kín chuyện tình cảm, không chia sẻ công khai trên mạng xã hội cho đến khi thông báo tin vui về hôn lễ gần đây.

Chú rể Nguyễn Viết Vương là tổng giám đốc một tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Anh được biết đến là một doanh nhân trẻ thành đạt, có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh.

Sau lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa, lễ rước dâu sẽ diễn ra vào cuối tháng 10. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra ở Hà Nội vào tháng 11.

Sắc vóc Đỗ Thị Hà trong ngày vui

Người đẹp Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu.

Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.