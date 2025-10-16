Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể

Hậu trường 16/10/2025 10:53

Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà (24 tuổi) và doanh nhân Nguyễn Viết Vương (31 tuổi, tổng giám đốc một tập đoàn) diễn ra sáng nay tại nhà riêng của cô dâu ở Thanh Hóa, với sự tham dự của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Sáng 16/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn trai Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải tại nhà riêng ở Thanh Hóa. Buổi lễ được diễn ra riêng tư, chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình và người thân thân thiết.

Buổi lễ được tổ chức theo đúng phong tục truyền thống Việt Nam. Trong buổi lễ, cả cô dâu lẫn chú rể đều lựa chọn trang phục áo dài truyền thống màu trắng, được trang trí họa tiết chim hạc cách điệu trên tay áo và cổ áo, toát lên vẻ thanh lịch và trang nhã. Đỗ Thị Hà tỏa sáng với nét đẹp dịu dàng, mái tóc dài suôn mượt buông xõa, đeo khuyên tai ngọc trai lấp lánh, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc.

Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể - Ảnh 1
Khoảng 8h, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng nhà trai mang theo 7 tráp ăn hỏi đến nhà gái trong niềm hân hoan, phấn khởi của người thân 2 bên gia đình
Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể - Ảnh 2
Hoa hậu Kiều Duy (thứ hai từ trái sang) làm phù dâu, nhận sính lễ, đón tiếp nhà trai

 

Khoảng 8h, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng nhà trai mang theo 7 tráp ăn hỏi đến nhà gái trong niềm hân hoan, phấn khởi của người thân 2 bên gia đình.

Bố chú rể là ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải, đồng thời là người trực tiếp góp phần đưa doanh nghiệp từ một nhà thầu địa phương trở thành tập đoàn tư nhân quy mô hàng đầu khu vực miền Trung.

Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể - Ảnh 3Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể - Ảnh 4
Vợ chồng Đỗ Thị Hà hứa học cách vun vén, xây dựng tổ ấm nhỏ. Sau lễ ăn hỏi, đám cưới của họ sẽ diễn ra vào ngày 22/10 tại quê nhà của chú rể

Từ giữa 2024, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thử váy cưới, chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, người đẹp kín tiếng, không chia sẻ về chuyện riêng tư. Tới 15/10, thiệp cưới của nàng hậu lan truyền trên mạng xã hội và gây chú ý.

Từ tờ mờ sáng, gia đình người đẹp đã tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại. Không gian lễ hỏi được trang trí tinh tế với hai tông màu chủ đạo xanh - trắng. Lễ cưới của Đỗ Thị Hà diễn ra vào giữa tháng 10.

Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể - Ảnh 5
Đỗ Thị Hà bên bố mẹ, anh chị em và các cháu

Theo nhiều nguồn tin, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương đã bắt đầu hẹn hò từ khoảng năm 2023-2024. Suốt thời gian qua, cả hai đều giữ kín chuyện tình cảm, không chia sẻ công khai trên mạng xã hội cho đến khi thông báo tin vui về hôn lễ gần đây.

Chú rể Nguyễn Viết Vương là tổng giám đốc một tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Anh được biết đến là một doanh nhân trẻ thành đạt, có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh.

Sau lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa, lễ rước dâu sẽ diễn ra vào cuối tháng 10. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra ở Hà Nội vào tháng 11.

Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể - Ảnh 6
Sắc vóc Đỗ Thị Hà trong ngày vui

Người đẹp Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu.

Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Thời điểm quyết định sang Úc sinh sống, Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa đã vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Nguyên do vì cả hai ít đăng tải hình ảnh chung và không sống chung một nơi. Dù đã lên tiếng đính chính thông tin trục trặc nhưng mối quan hệ của cặp đôi vẫn là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Thị Hà Hoa hậu Đỗ Thị Hà cưới sao Việt

TIN MỚI NHẤT

3 ngày cuối tuần (17, 18, 19/10), cây Phát Tài bất ngờ trổ bông, 3 con giáp sau chuẩn bị đắc tài đắc lộc, làm đâu thắng đó, giàu có trong chớp mắt

3 ngày cuối tuần (17, 18, 19/10), cây Phát Tài bất ngờ trổ bông, 3 con giáp sau chuẩn bị đắc tài đắc lộc, làm đâu thắng đó, giàu có trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Bứt phá chiều cao cho trẻ em Việt Nam cùng dược sĩ Vũ Đức Thắng

Bứt phá chiều cao cho trẻ em Việt Nam cùng dược sĩ Vũ Đức Thắng

Sức khỏe 42 phút trước
Cụ bà tàn tật, lết trên đường bị ô tô cán tử vong ở TP.HCM

Cụ bà tàn tật, lết trên đường bị ô tô cán tử vong ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông xông vào bệnh viện, cầm bút đe dọa chọc vào mặt nữ bác sĩ

Bàng hoàng người đàn ông xông vào bệnh viện, cầm bút đe dọa chọc vào mặt nữ bác sĩ

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Giờ vàng đã điểm, 00h đêm (17/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, sớm đổi đời, sống trong giàu sang Phú Quý

Giờ vàng đã điểm, 00h đêm (17/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, sớm đổi đời, sống trong giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Công dụng tuyệt vời của rau sam, siêu thực phẩm giàu Omega-3

Công dụng tuyệt vời của rau sam, siêu thực phẩm giàu Omega-3

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày liên tiếp (20, 21, 22, 23 và 24/10/2025), 3 con giáp hanh thông Tài Lộc, cuộc sống sang trang, tương lai huy hoàng, tiền vàng có đủ

Trong 5 ngày liên tiếp (20, 21, 22, 23 và 24/10/2025), 3 con giáp hanh thông Tài Lộc, cuộc sống sang trang, tương lai huy hoàng, tiền vàng có đủ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nữ tài xế ô tô húc văng xe máy lên sạp trái cây, lao thẳng vào trụ điện

Nữ tài xế ô tô húc văng xe máy lên sạp trái cây, lao thẳng vào trụ điện

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể

Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể

Hậu trường 2 giờ 39 phút trước
Mô tô phân khối lớn đâm vào xe máy khiến một người bị thương nặng

Mô tô phân khối lớn đâm vào xe máy khiến một người bị thương nặng

Đời sống 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể

Cận cảnh lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà, tiết lộ gia thế 'khủng' của chú rể

Tử vi thứ Sáu 17/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Sáu 17/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

NSND Việt Anh đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi

NSND Việt Anh đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi

Lynda Trang Đài bị xử phạt vì trộm cắp tại Mỹ, tiết lộ số tiền nộp phạt

Lynda Trang Đài bị xử phạt vì trộm cắp tại Mỹ, tiết lộ số tiền nộp phạt

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Loạt ồn ào của Ngân 98 trước khi bị bắt: "Mặc như không", bị cấm diễn, phát ngôn gây tranh cãi

Loạt ồn ào của Ngân 98 trước khi bị bắt: "Mặc như không", bị cấm diễn, phát ngôn gây tranh cãi

Bị nói "ai còn nằm ngửa để đẻ", H'Hen Niê đáp trả tinh tế

Bị nói "ai còn nằm ngửa để đẻ", H'Hen Niê đáp trả tinh tế