Cụ bà tàn tật, lết trên đường bị ô tô cán tử vong ở TP.HCM

Đời sống 16/10/2025 12:18

Ngày 16/10, Công an phường Long Trường (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cụ bà tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 16/10, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe bán tải cán cụ bà tử vong tại chỗ.

Khoảng 9h cùng ngày, tài xế L.H.L. (39 tuổi, quê Bến Tre) lái xe bán tải biển số 51D-174.15 trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM (trước đây là phường Phú Hữu, TP Thủ Đức).

Khi đến đường 963, tài xế L. cho xe rẽ trái vào đường này. Trong lúc ô tô ôm cua đã va chạm với bà T.T.N. (79 tuổi, ngụ gần hiện trường) đang lết dưới đường.

Bà N. bị bánh ô tô đẩy đi một đoạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, Công an phường Long Trường phối hợp cùng Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Người thân cho biết, bà N. bị tật từ nhỏ, không thể đi lại nên chỉ di chuyển bằng cách lết dưới đường.

Bàng hoàng người đàn ông xông vào bệnh viện, cầm bút đe dọa chọc vào mặt nữ bác sĩ

Bàng hoàng người đàn ông xông vào bệnh viện, cầm bút đe dọa chọc vào mặt nữ bác sĩ

Một người đàn ông bất ngờ xông vào phòng cấp cứu đe dọa, đòi hành hung nữ bác sĩ.

