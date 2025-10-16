Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ người bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy

Đời sống 16/10/2025 05:15

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn D. – người bố trong vụ ôm hai con nhảy cầu gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 15/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn D. (SN 1993, trú tại thôn 6, xã Kim Liên, Nghệ An), khép lại công tác tìm kiếm tung tích của ba bố con mất tích trên sông Lam.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể hai cháu Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi) – con của anh D. - gần khu vực cầu Cửa Hội, giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh.

Đến 16h20, đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể người cha ở vị trí cách đó không xa. Hiện, thi thể ba bố con đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ người bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh D. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 22h ngày 13/10, người dân khi đi qua cầu Bến Thủy (Nghệ An) phát hiện một người đàn ông đi cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả ba người bất ngờ biến mất. Tại vị trí họ đứng, người dân thấy một chiếc xe máy và hai cặp sách bị bỏ lại nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Trường Thi nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tìm kiếm xuyên đêm ba bố con trên sông Lam.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ người bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Theo Phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, anh Võ Văn D. quen biết và kết hôn với chị Y.; hai người có hai con là Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi).

Trước khi bị nghi ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy tự tử, anh D. được cho là thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hai người đã ly thân nhiều tháng, chị Y. đưa các con về sống bên nhà ngoại.

Cũng theo nguồn tin này, chiều hôm xảy ra sự việc, anh D. đến trường xin phép giáo viên đón hai con về sớm, sau đó gọi điện cho vợ thông báo về ý định ôm con tự tử.

