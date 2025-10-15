Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Đời sống 15/10/2025 15:42

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã vớt được 2 thi thể bé gái nghi là con của người bố ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/10, Trung tá Trần Bích Điệp, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An thông tin khoảng 14h30 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai bé V.H.B. (SN 2020) và V.G.T. (SN 2021).

Anh Đậu Văn Mân (thành viên một nhóm cứu hộ, cứu nạn tại Hà Tĩnh) xác nhận tìm thấy bé gái đầu tiên lúc 13h55. Thi thể bé đã được đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình làm lễ an táng.

Thi thể bé gái thứ 2 được nhóm cứu hộ thiện nguyện tại Nghệ An tìm thấy sau đó khoảng 30 phút, cách vị trí tìm thấy cháu bé đầu tiên không xa.

 

Hai bé V.H.B., V.G.T. là con gái của anh V.V.D. (SN 1993) và chị B.T.Y. (SN 1999) cùng trú tại thôn 6, xã Kim Liên, Nghệ An.

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ người bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy - Ảnh: Báo Lao Động

Chị Y. và anh D. quen biết nhau trong thời gian cả hai làm việc ở nước ngoài. Hai người tổ chức đám cưới khi về nước. Hai bé V.H.B. và V.G.T. lần lượt ra đời nhưng cuộc hôn nhân của vợ chồng anh D. bắt đầu xuất hiện rạn nứt.

Cách đây hơn 2 tháng, do những mâu thuẫn không thể dung hòa, chị Y. đưa các con về nhà ngoại tại tỉnh Hưng Yên. Một thời gian ngắn sau đó, 2 bé được bố đón về Nghệ An.

Ngày 14/10, nhận tin dữ chồng ôm 2 con gái nhảy cầu Bến Thủy xuống sông Lam, chị Y. tức tốc trở vào Nghệ An.

Suốt hai ngày nay, người mẹ khốn khổ quỳ gối bên bờ sông Lam, khản cổ gọi tên hai con gái, hy vọng một phép màu sẽ đến. Nhưng hôm nay mọi hy vọng đều tắt ngấm khi thi thể hai con được tìm thấy...

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam - Ảnh 2
Người mẹ gục ngã trước nỗi đau quá lớn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong chiều nay, gia đình chị Y. đưa thi thể 2 con về quê an táng. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thi thể anh V.V.D.

Ngoài lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, có sự hỗ trợ tìm kiếm từ các nhóm thiện nguyện Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Cùng với việc sử dụng tàu cứu hộ, ca nô quần thảo khu vực hai bên cầu Bến Thủy, các lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ nguồn sông Lam, đồng thời sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm từ trên cao.

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Sáng nay (15/10), tin từ Đội Cảnh sát Giao thông đường sắt số 1, Phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông, trên đường sắt Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn tàu hoả làm một người đàn ông tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bố ôm 2 con nhảy cầu tin moi thi thể 2 cháu bé

TIN MỚI NHẤT

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Sao quốc tế 23 phút trước
Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Hậu trường 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Dinh dưỡng 52 phút trước
Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, 16/10/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết, sống trong Phú Quý

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, 16/10/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết, sống trong Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Sức khỏe 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ nghi bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu: Thắt lòng cảnh mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông

Vụ nghi bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu: Thắt lòng cảnh mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông

Thót tim cảnh tượng máy bay đâm vào xe đầu kéo trên đường cao tốc rồi bốc cháy khiến ít nhất 2 người tử vong

Thót tim cảnh tượng máy bay đâm vào xe đầu kéo trên đường cao tốc rồi bốc cháy khiến ít nhất 2 người tử vong

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phẫn nộ người đàn ông đánh vợ cũ dã man ở Gia Lai

Phẫn nộ người đàn ông đánh vợ cũ dã man ở Gia Lai

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Bé gái mồ côi đi thăm bà ốm, hoảng loạn khi bị lạc nhiều giờ trên cao tốc

Bé gái mồ côi đi thăm bà ốm, hoảng loạn khi bị lạc nhiều giờ trên cao tốc

Danh tính cặp vợ chồng hờ chăn dắt trẻ phun lửa xin tiền, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Danh tính cặp vợ chồng hờ chăn dắt trẻ phun lửa xin tiền, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm