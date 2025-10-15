Anh Đậu Văn Mân (thành viên một nhóm cứu hộ, cứu nạn tại Hà Tĩnh) xác nhận tìm thấy bé gái đầu tiên lúc 13h55. Thi thể bé đã được đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình làm lễ an táng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/10, Trung tá Trần Bích Điệp, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An thông tin khoảng 14h30 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai bé V.H.B. (SN 2020) và V.G.T. (SN 2021).

Thi thể bé gái thứ 2 được nhóm cứu hộ thiện nguyện tại Nghệ An tìm thấy sau đó khoảng 30 phút, cách vị trí tìm thấy cháu bé đầu tiên không xa.

Hai bé V.H.B., V.G.T. là con gái của anh V.V.D. (SN 1993) và chị B.T.Y. (SN 1999) cùng trú tại thôn 6, xã Kim Liên, Nghệ An.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bé gái trong vụ người bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy - Ảnh: Báo Lao Động

Chị Y. và anh D. quen biết nhau trong thời gian cả hai làm việc ở nước ngoài. Hai người tổ chức đám cưới khi về nước. Hai bé V.H.B. và V.G.T. lần lượt ra đời nhưng cuộc hôn nhân của vợ chồng anh D. bắt đầu xuất hiện rạn nứt.

Cách đây hơn 2 tháng, do những mâu thuẫn không thể dung hòa, chị Y. đưa các con về nhà ngoại tại tỉnh Hưng Yên. Một thời gian ngắn sau đó, 2 bé được bố đón về Nghệ An.

Ngày 14/10, nhận tin dữ chồng ôm 2 con gái nhảy cầu Bến Thủy xuống sông Lam, chị Y. tức tốc trở vào Nghệ An.

Suốt hai ngày nay, người mẹ khốn khổ quỳ gối bên bờ sông Lam, khản cổ gọi tên hai con gái, hy vọng một phép màu sẽ đến. Nhưng hôm nay mọi hy vọng đều tắt ngấm khi thi thể hai con được tìm thấy...

Người mẹ gục ngã trước nỗi đau quá lớn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong chiều nay, gia đình chị Y. đưa thi thể 2 con về quê an táng. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thi thể anh V.V.D.

Ngoài lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, có sự hỗ trợ tìm kiếm từ các nhóm thiện nguyện Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Cùng với việc sử dụng tàu cứu hộ, ca nô quần thảo khu vực hai bên cầu Bến Thủy, các lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ nguồn sông Lam, đồng thời sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm từ trên cao.