Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Theo Đông y, đậu đũa có vị ngọt, mặn, tính bình, có tác dụng kiện Tỳ, bổ Thận, thanh nhiệt giải độc. Còn theo khoa học hiện đại, loại rau này chứa ít calo nhưng giàu Protein, Chất xơ, các Vitamin nhóm B, Vitamin C, Folate cùng nhiều khoáng chất thiết yếu.

Đậu đũa (hay còn gọi là đậu bún) là một loại rau củ dân dã, quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam. Không chỉ dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon, đậu đũa còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng phong phú, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đậu đũa là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp, rất thích hợp cho người bệnh tiểu đường:

Ổn định Glucose: Hàm lượng chất xơ cao (cả hòa tan và không hòa tan) giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate và glucose vào máu, từ đó kiểm soát và duy trì mức đường huyết ổn định sau bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm triệu chứng đái tháo đường: Trong Đông y, đậu đũa được dùng để giảm các triệu chứng "tiêu khát" (đái tháo đường) như khát nước và tiểu nhiều.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Đậu đũa là lựa chọn tuyệt vời để bảo vệ hệ thống tim mạch:

Điều hòa Huyết Áp: Giàu Kali (một khoáng chất thiết yếu), đậu đũa giúp cân bằng lượng Natri (muối) trong cơ thể, điều hòa huyết áp và giảm căng thẳng lên hệ thống mạch máu.

Giảm Cholesterol: Chất xơ hòa tan giúp liên kết với cholesterol xấu (LDL) trong ruột và đào thải chúng ra ngoài, từ đó giảm nồng độ cholesterol toàn phần trong máu và nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ Đột quỵ: Folate trong đậu đũa có khả năng giảm mức Homocysteine – một axit amin có thể làm hỏng niêm mạc động mạch.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, đậu đũa là "người bạn" của đường ruột:

Ngăn ngừa Táo bón: Chất xơ (khoảng 3.8g trong 100g đậu đũa) kích thích nhu động ruột, tăng khối lượng phân và làm mềm phân, giúp phòng ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác như trĩ.

Nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi: Chất xơ trong đậu đũa hoạt động như prebiotic, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Đậu đũa là thực phẩm lý tưởng cho chế độ ăn kiêng:

Ít Calo và Chất béo: Đậu đũa hầu như không chứa chất béo và cholesterol, cung cấp rất ít calo (khoảng 30−47 kcal/ 100g), giúp bạn kiểm soát cân nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Tạo cảm giác no lâu: Chất xơ và protein cao giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế tiêu thụ calo dư thừa.

Giúp xương chắc khỏe

Đậu đũa là nguồn cung cấp khoáng chất quan trọng cho xương:

Xây dựng mật độ xương: Giàu Mangan, Canxi, Magie và đặc biệt là Vitamin K. Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa sự hấp thụ Canxi và kích thích hình thành xương, giúp phòng ngừa loãng xương.