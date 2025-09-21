5 công dụng của đậu đen với sức khoẻ, điều số 3 khiến chị em thích thú

Dinh dưỡng 21/09/2025 04:00

Đậu đen được biết đến là một thực phẩm thanh nhiệt nhưng ít ai biết tác dụng tuyệt vời của đậu đen đối với sức khỏe con người. Cùng tìm hiểu rõ hơn đậu đen có tác dụng gì qua bài viết này nhé!

Đậu đen là nguyên liệu dễ kím, giá rẻ nhưng rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Có thể dùng để nấu chè, nấu nước uống,... Nó còn được quý như "siêu thực phẩm" dành cho sức khoẻ của người Việt. Bên cạnh đó đậu đen còn có rất nhiều công dụng, lợi ích đến sức khoẻ nữa đấy.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa: Đậu đen là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan dồi dào. Chất xơ không hòa tan giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và làm sạch đường ruột. Trong khi đó, chất xơ hòa tan tạo thành một lớp gel trong dạ dày, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, mang lại cảm giác no lâu và kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Hàm lượng kali, folate và vitamin B6 trong đậu đen đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ. Folate và vitamin B6 giúp giảm mức homocysteine, một loại axit amin có thể gây tổn thương mạch máu và dẫn đến các bệnh tim mạch. Ngoài ra, chất xơ trong đậu đen còn giúp giảm cholesterol xấu (LDL), giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Đậu đen là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân. Với lượng chất xơ và protein cao, đậu đen giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Việc bổ sung đậu đen vào chế độ ăn sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách khoa học và bền vững.

Duy trì sức khỏe xương: Nhờ hàm lượng sắt, canxi, magie, kẽm và mangan dồi dào, đậu đen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc xương chắc khỏe. Sắt và kẽm rất cần thiết cho việc sản xuất collagen, trong khi canxi và phốt pho là những thành phần cốt lõi của xương. Bổ sung đậu đen vào chế độ ăn giúp bạn phòng ngừa các bệnh loãng xương và giữ cho bộ xương luôn khỏe mạnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Với những lợi ích vượt trội trên, đậu đen không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện. Hãy thêm đậu đen vào thực đơn hàng ngày của bạn để tận hưởng những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại.

