Uống nước mía an toàn với 5 lưu ý quan trọng bạn cần biết

Nước mía không chỉ giúp giải nhiệt trong mùa hè mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít người biết đến:

Ngăn chặn ung thư: Flavonoid trong nước mía có khả năng ngăn chặn sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, các thành phần khác như canxi, kali, magie, mangan và sắt cũng hỗ trợ trong việc ngăn chặn ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa và chống táo bón: Kali trong nước mía giúp cân bằng độ pH trong dạ dày, thúc đẩy hệ tiêu hóa và giúp ngăn chặn sỏi thận.

Điều chỉnh đường huyết: Mặc dù nước mía có lượng đường lớn, nhưng đây là đường tự nhiên, có thể giúp kiểm soát đường huyết nếu bạn sử dụng với liều lượng phù hợp.

Chống lão hóa và làm đẹp da: Axit alpha hydroxy trong nước mía giúp ngăn ngừa mụn trứng cá, làm đều màu da. Bên cạnh đó, thành phần flavonoid và chất chống oxy hóa giúp giảm nếp nhăn, đồi mồi, chống lão hóa và tái tạo làn da.

Tuy có nhiều công dụng nhưng nếu không chú ý đến cách uống và nguồn gốc, bạn có thể vô tình rước bệnh vào người. Dưới đây là 5 lưu ý quan trọng để bạn thưởng thức nước mía một cách an toàn và lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế uống nước mía đã ép sẵn: Nước mía ép sẵn và để ngoài không khí trong thời gian dài rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập, đặc biệt là vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Thay vì mua nước mía đã được đóng chai, bạn nên yêu cầu người bán ép mía trực tiếp khi uống. Điều này không chỉ đảm bảo vệ sinh mà còn giữ trọn vẹn hương vị và dưỡng chất.

Không uống nước mía khi đói: Uống nước mía khi đói có thể gây cảm giác cồn cào, khó chịu, vì lượng đường trong mía có thể kích thích dạ dày hoạt động mạnh. Tốt nhất, bạn nên uống nước mía sau bữa ăn khoảng 1-2 tiếng để cơ thể có thời gian tiêu hóa và hấp thụ đường một cách từ từ.

Hạn chế uống khi trời tối: Vào buổi tối, quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra chậm hơn. Uống nước mía vào lúc này có thể gây dư thừa năng lượng, khiến đường bị chuyển hóa thành mỡ thừa, gây tăng cân. Ngoài ra, lượng đường cao cũng có thể gây khó ngủ ở một số người.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý đến đá và ly đựng: Khi mua nước mía vỉa hè, bạn nên quan sát xem đá có sạch không, ly đựng có được rửa cẩn thận hay không. Tốt nhất, hãy mang theo ly cá nhân hoặc yêu cầu người bán dùng ly dùng một lần.

Những đối tượng không nên uống nước mía

Người bị tiểu đường: Nước mía chứa hàm lượng đường rất cao, có thể làm đường huyết tăng đột ngột.

Người thừa cân, béo phì: Uống nước mía thường xuyên có thể gây dư thừa calo, dẫn đến tăng cân.

Người có hệ tiêu hóa yếu: Uống nhiều nước mía có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

Người đang dùng một số loại thuốc: Lượng đường cao trong nước mía có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của một số loại thuốc.