Ngã từ cửa sổ tầng 10 khi đang ngủ, người đàn ông sống sót khó tin khi chân ông ta bị mắc vào song sắt

Một người đàn ông 57 tuổi đã thoát chết một cách kỳ diệu vào ngày 24/12 sau khi vô tình ngã từ căn hộ ở tầng 10 của mình ở Surat, Gujarat, Ấn Độ. Cú ngã đã được ngăn chặn một cách ngoạn mục khi chân ông mắc kẹt vào song cửa sổ của căn hộ ở tầng 8.

10 giờ 56 phút trước
Thiên Thanh

