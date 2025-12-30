Gây tai nạn bỏ chạy, tài xế ô tô kéo lê xe máy tóe lửa trên đường nhận ngay cái kết đắng

Trong một vụ tai nạn do say rượu lái xe ở Bengaluru, Ấn Độ, một chiếc xe máy đã bị ô tô kéo lê nửa cây số sau vụ va chạm liên hoàn vào đêm Giáng sinh. Đối tượng được nhắc đến là Srinvasa KV, 38 tuổi, đã lái chiếc Hyundai Creta một cách liều lĩnh và cẩu thả trên đường vào tối ngày 24/12.
Video 11 giờ 9 phút trước

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

