Vô tình đạp nhầm chân ga khi đỗ xe, nữ tài xế khiến chiếc ô tô lao về phía trước và đâm người đàn ông

Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ lái chiếc Volkswagen Golf màu đỏ đang di chuyển trên con phố yên tĩnh ở Camboriu, Brazil. Cô từ từ lái xe vào một chỗ đậu xe bên tay phải, chỉ cách vài bước chân là một người đàn ông đang ngồi xổm dựa vào tường. Sau đó, chiếc xe đột ngột lao về phía trước, đâm trúng người đàn ông.
Video 9 giờ 13 phút trước

An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

