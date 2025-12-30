Đang điều khiển xe máy trên đường, người đàn ông bị các đối tượng lạ mặt áp sát, giật đi chiếc túi xách chứa 2,4 tỷ đồng

Một người đàn ông đi xe máy đã bị bọn cướp áp sát và giật lấy túi xách chứa tiền mặt trị giá 85 lakh rupee (2,4 tỷ đồng) của công ty. Vụ việc được cho là xảy ra trên đường cao tốc Delhi-Lucknow, Ấn Độ và đã được camera giám sát ghi lại. Một cuộc điều tra đã được khởi động.

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-ieu-khien-xe-may-tren-uong-nguoi-an-ong-bi-cac-oi-tuong-la-mat-ap-sat-giat-i-chiec-tui-xach-chua-24-ty-ong-749776.html