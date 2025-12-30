Cha lùi xe tải vô tình khiến con trai tử vong thương tâm khi bị kẹp giữa tường và xe

Trong một vụ việc đau lòng xảy ra tại Mehsana, Gujarat, Ấn Độ, vào sáng ngày 23/12, một người cha đã vô tình cán tử vong con trai 19 tuổi của mình khi đang lùi xe tải. Vụ tai nạn thương tâm đã được camera giám sát lắp đặt tại nhà máy ghi lại.
Video 10 giờ 47 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

