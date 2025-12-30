Du khách tắm biển sốc nặng khi chứng kiến máy bay lao xuống biển khiến phi công tử vong thương tâm

Chiếc máy bay đang kéo một biểu ngữ quảng cáo trên bầu trời Rio de Janeiro vào ngày 27/12 thì tai nạn thương tâm xảy ra. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường với mô tô nước, thuyền, thợ lặn và hỗ trợ trên không để cố gắng cứu nạn nhân, nhưng không may là phải mất hơn 2 giờ mới tìm thấy thi thể.

