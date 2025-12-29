Quảng Ngãi: Bắt giữ đối tượng giật vé số của người già

Hành vi cướp giật nhắm vào người bán vé số lớn tuổi giữa ban ngày khiến nhiều người dân chứng kiến không khỏi bức xúc.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 28/12, Công an phường Kon Tum cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113 và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng bắt giữ kẻ cướp giật vé số của người già.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 19 phút cùng ngày, tại khu vực đường Phan Đình Phùng (gần cửa hàng Điện Máy Xanh), ĐVC (trú phường Đăk Bla) tiếp cận ông NBT (66 tuổi, trú đường Hùng Vương, phường Kon Tum) với lý do hỏi mua vé số.

Hình ảnh do camera ghi lại. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, ĐVC bất ngờ cướp giật một xấp vé số gồm 30 tờ rồi nhanh chóng lên xe bỏ trốn. Vụ việc sau đó được người dân trích xuất camera an ninh, đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin báo Tiền Phong, tiếp nhận thông tin phản ánh cùng các hình ảnh, clip trên mạng xã hội, Công an phường Kon Tum phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113) Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng vào cuộc xác minh. Từ dữ liệu camera an ninh và việc rà soát hướng di chuyển của đối tượng sau khi gây án, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng nghi phạm.

Đối tượng cướp vé số bị bắt. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Quá trình xác minh, người nghi vấn gây ra vụ cướp vé số là ông Đ.V.C. (71 tuổi, trú phường Đăk Bla). Đến khoảng 13h30 cùng ngày, công an đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm C. tại phường Đăk Bla, thu giữ tang vật là xấp vé số bị cướp giật.

Làm việc với cơ quan điều tra, ĐVC đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

