Lời khai phẫn nộ của người phụ nữ cướp 135 tờ vé số của bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh

Đời sống 11/10/2025 05:15

Ngày 10/10, Công an xã Đức Hoà, Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Thị Phương Thanh để làm rõ hành vi cướp giật vé số của bé trai 11 tuổi gây phẫn nộ dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã xác định được người thực hiện hành vi lừa đảo, giật vé số của bé trai ở xã Đức Hòa là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (34 tuổi, quê An Giang).

Tại cơ quan công an, Tuyền khai đã giật 140 tờ vé số của bé trai. “Tôi rất hối hận việc làm của mình, mong được gặp lại cháu bé để trả lại 1,4 triệu đồng và xin gia đình tha thứ”, Tuyền nói.

Lời khai phẫn nộ của người phụ nữ cướp 135 tờ vé số của bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh - Ảnh 1
Tuyền tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VieNamNet, khoảng 9h ngày 7/10, bà L.T.Đ.N. (38 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Đức Hòa) giao cho con trai là L.Đ.P. (11 tuổi) 140 tờ vé số để đi bán dọc khu dân cư thuộc xã Đức Hòa.

Khi bé trai đi xe đạp đến đoạn đường bê tông ở khu phố 2 (xã Đức Hòa), một phụ nữ đi xe máy chạy chậm lại rồi hỏi mua vé số. Sau khi cầm toàn bộ xấp vé số, người này nói: “Nhà cô có chiếc xe đạp điện không dùng, con có muốn cô cho không?”. Tin lời, P. vừa định đi theo thì người phụ nữ lập tức tăng ga bỏ chạy, mang theo toàn bộ 140 tờ vé số.

Chị N. cho biết, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rời quê lên Đức Hòa thuê trọ mưu sinh bằng nghề bán vé số. Hôm bị cướp, gia đình mất 1,4 triệu đồng – tương đương một nửa số vốn dùng để lấy vé bán lại.

Lời khai phẫn nộ của người phụ nữ cướp 135 tờ vé số của bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh - Ảnh 2
Bé P. khóc nức nở khi bị cướp giật - Ảnh: VietNamNet

Nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương truy xét, trích xuất camera an ninh quanh khu vực. Sau khi xác định nghi phạm đang sinh sống trên địa bàn xã Đức Hòa, công an nhanh chóng mời người này về trụ sở để làm việc, phục vụ điều tra.

Từ khóa:   cướp vé số majng xã hội tin moi

