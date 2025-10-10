Kho dược ở Hà Nội bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ, một công nhân tử vong

Đời sống 10/10/2025 16:53

Ngày 10/10, một vụ cháy đã xảy ra tại kho dược ở xã Phú Nghĩa (Hà Nội), nhân chứng tại hiện trường cho biết, cháy bùng phát sau tiếng nổ lớn.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 11h ngày 10/10, vụ cháy xảy ra tại nhà kho chứa sản phẩm dược của một công ty trên địa bàn thôn Nghĩa Hảo (xã Phú Nghĩa, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ nghe một tiếng nổ lớn rồi ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Công nhân đang làm việc tại đây chỉ kịp tri hô nhau bỏ chạy, một số không kịp di dời đồ đạc.

Cũng theo người này, do vụ cháy bùng lên nhanh chóng nên học sinh đang học tại trường THCS Phú Nghĩa cách hiện trường khoảng 50m phải cho nghỉ sớm.

Kho dược ở Hà Nội bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ, một công nhân tử vong - Ảnh 1
Cột khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng trăm mét - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Sỹ cho biết vụ cháy khiến một người tử vong là anh P.V.S. (SN 1998, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội). Nạn nhân là công nhân đứng máy sản xuất ống làm thuốc. Khi anh S. đang làm thì máy phát nổ, dẫn đến cháy chập ở khu nhà xưởng sản xuất.

Anh S. bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ.

Cũng theo lãnh đạo xã Phú Nghĩa, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công an xã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khoanh vùng, hướng dẫn thoát nạn và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Kho dược ở Hà Nội bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ, một công nhân tử vong - Ảnh 2Kho dược ở Hà Nội bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ, một công nhân tử vong - Ảnh 3
Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai chữa cháy - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cũng điều khoảng 5 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 12h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang khu vực lân cận.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm cháy họ nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó mọi người hò nhau tháo chạy, khi ra đến sân công ty thì khói đen đã bốc nghi ngút.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

