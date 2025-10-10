Lan Phương căng thẳng, lo âu khi chồng Tây nộp đơn kháng cáo vụ ly hôn

Tối 9/10, diễn viên Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân về diễn biến mới trong vụ ly hôn với chồng cũ người Anh David Duffy.

Nữ diễn viên Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân về diễn biến mới trong vụ ly hôn với chồng cũ người Anh David Duffy. Theo nữ diễn viên, sau 22 ngày kể từ khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, cô nhận được thông tin David đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Lan Phương cho biết, trong suốt khoảng thời gian đó, cô từng nhiều lần hỏi chồng cũ về việc có ý định kháng cáo hay không nhưng không nhận được câu trả lời. Việc im lặng và kéo dài thời gian khiến cô rơi vào trạng thái căng thẳng và lo âu.

“Trước mắt lại là một chặng đường dài: Những đêm không ngủ để thu thập bằng chứng, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi trong chính mình để hôm sau lại mạnh mẽ chăm sóc các con, và làm công việc mình yêu thích. Dù cố không nghĩ đến, cơ thể vẫn sẽ căng ra vì lo âu. Các con… vẫn bị đặt vào giữa. Và đó là điều khiến tôi day dứt nhất”, nữ diễn viên tâm sự.

Dẫu trải qua áp lực tâm lý, Lan Phương khẳng định vẫn giữ vững tinh thần để bước tiếp.

“Tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình", Lan Phương viết.

 Lan Phương cảm thấy được cứu vớt khi từng bước thoát khỏi cuộc hôn nhân với chồng Tây David Duffy

Trước đó, ngày 17/9, phiên tòa sơ thẩm giải quyết ly hôn giữa Lan Phương và David Duffy diễn ra tại Hà Nội. Cả hai cùng thừa nhận mâu thuẫn hôn nhân đã trầm trọng, không thể hàn gắn nên đồng thuận ly hôn.

Họ không có tài sản chung hay nợ chung nhưng đều mong muốn được quyền nuôi 2 con. Sau gần 4 tiếng làm việc, tòa án tuyên giao quyền nuôi 2 con gái Lina Linh và Mia Mai cho Lan Phương.

Theo phán quyết, David Duffy có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.

Lan Phương căng thẳng khi chồng Tây nộp đơn kháng cáo vụ ly hôn

Chia sẻ sau phiên tòa, Lan Phương cho biết cô đã dần ổn định tinh thần, quay lại nhịp sống bình thường và tìm thấy niềm vui trong công việc.

“Phiên tòa chỉ là bước khởi đầu cho hành trình mới. Tôi cố gắng sống bình tĩnh, nhẹ nhàng, dành nhiều thời gian cho con cái và công việc”, cô nói.

Tuy nhiên, việc chồng cũ kháng cáo khiến mọi thứ một lần nữa bị kéo dài và gây áp lực cho nữ diễn viên.

Sau khi ly hôn, Lan Phương tập trung chăm sóc 2 con và cân bằng lại cuộc sống. Bên cạnh thời gian dành cho gia đình, cô vẫn đều đặn tập gym, múa và chạy bộ để duy trì năng lượng tích cực.

Nữ diễn viên cho biết, việc giữ sức khỏe thể chất và tinh thần giúp cô vượt qua giai đoạn nhiều biến động này.

