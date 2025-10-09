Ca sĩ Hồ Văn Cường mua được nhà ở tuổi 22, tiết lộ cuộc sống kín tiếng

Hậu trường 09/10/2025 15:16

Hồ Văn Cường là 1 trong những khách mời trong nhạc hội của ca sĩ Như Quỳnh diễn ra tháng 12 tới tại TPHCM. Theo ban tổ chức, ca sĩ sẽ thể hiện ca khúc Em không buồn nữa chị ơi.

Hồ Văn Cường trước nay vốn kín tiếng, ít xuất hiện trước đám đông hay các sự kiện có giới truyền thông.  Dịp hiếm hoi dự họp báo, ca sĩ chia sẻ về công việc, cuộc sống gia đình và ước mơ của chàng trai ở tuổi 22. 

Hồ Văn Cường nói vui, hạnh phúc vì ước mơ bấy lâu đã thành hiện thực. Ca sĩ vừa mua được căn nhà để cả gia đình cùng sinh sống thoải mái. “Nhờ cát-sê ca hát, tôi có thể ổn định cuộc sống sau gần 10 năm làm nghề. Giờ tôi đỡ áp lực hay lo nghĩ nhiều về kinh tế, muốn tập trung vào năm cuối của đại học”, anh kể. 

Ca sĩ Hồ Văn Cường mua được nhà ở tuổi 22, tiết lộ cuộc sống kín tiếng - Ảnh 1
Hồ Văn Cường thấy mình trầm tính, chững chạc hơn so với tuổi

Nhiều năm qua, Hồ Văn Cường là trụ cột kinh tế chính của cả gia đình. Anh chăm lo cha mẹ, chị gái và hỗ trợ 3 người cháu tiền ăn học. Cha anh làm bảo vệ ở 1 khu chung cư gần nhà, còn mẹ ở nhà chăm cháu và nội trợ. 

Nhờ công việc ổn định, cha Hồ Văn Cường phụ giúp anh sinh hoạt phí hàng tháng. Vì thế, anh đỡ được gánh nặng phần nào, số tiền kiếm được có thể tích góp để đầu tư cho sản phẩm. 

3 năm qua, Hồ Văn Cường vẫn duy trì công việc ca hát, chủ yếu hát các đêm nhạc phòng trà. Anh vừa góp mặt liveshow của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Dù vậy, giọng ca sinh năm 2003 xác định ưu tiên việc học lên hàng đầu, chuẩn bị tốt nghiệp đại học vào năm sau. 

Ca sĩ Hồ Văn Cường mua được nhà ở tuổi 22, tiết lộ cuộc sống kín tiếng - Ảnh 2
Ở tuổi 22, Hồ Văn Cường nói anh hạnh phúc vì đã hoàn thành ước mơ mua được căn nhà để ổn định cuộc sống và trách nhiệm chăm lo cho gia đình, cha mẹ

Hồ Văn Cường là sinh viên ngành Marketing tại khoa Kinh tế Quản trị của trường Đại học Hoa Sen. Ca sĩ cho hay ngành học này có nhiều điểm hỗ trợ cho sự nghiệp ca hát và phát triển hình ảnh cá nhân khi anh hoạt động ca hát sau này. 

Thời gian qua, anh ra mắt MV Người ơi đừng bỏ quê (bài hát của nhạc sĩ Sơn Hạ) vào năm 2023 hay một số MV, video ca hát gần đây như Cung đàn thương nhớ (với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường), Đời cha, Cũng đành ngó lơ, Xuân về với mẹ, Thương nhớ Gò Công, Nỗi buồn hoa phượng...

Vào ngày 24-10 tới, Hồ Văn Cường sẽ là ca sĩ hát chính trong đêm nhạc Nốt thương tại Nhà hát Thanh Niên (TP.HCM) cùng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, Thanh Ngọc và Thiện Nhân.

Từ khóa:   Hồ Văn Cường ca sĩ Hồ Văn Cường sao Việt

