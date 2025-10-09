Kể từ ngày mai, thứ Sáu 10/10/2025, Phật Bà hiển linh biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 09/10/2025 15:45

Phật Bà hiển linh biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Bạn được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Ngoài ra, con giáp may mắn này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của mình, bởi gia đình chính là chỗ dựa vững vàng về cả vật chất lẫn tinh thần cho người tuổi Tỵ mỗi khi mệt mỏi, chán chường và cũng là nơi truyền thêm năng lượng giúp tinh thần hào hứng, phấn chấn hơn.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 10/10/2025, Phật Bà hiển linh biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên được hậu thuẫn cực lớn. Trong công việc, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Tử vi trong tháng này, dù làm gì tuổi Ngọ cũng được quý nhân phù trợ, hoạn nạn vượt qua, tiền bạc tìm đến. Nếu cuộc sống như một đỉnh núi thì họ đang lên đỉnh cao với tốc độ đáng kinh ngạc. 

Đường tình duyên của bạn cũng sẽ không có nhiều biến động, bản mệnh và nửa kia vẫn đành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc nhưng tình yêu lại chưa có cơ hội thăng hoa. Tử vi hằng ngày khuyên bản mệnh đừng cố gắng che giấu cảm xúc mà cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, chia sẻ nhiều hơn sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 10/10/2025, Phật Bà hiển linh biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ tiến triển rất thuận lợi. Mặc dù gặp chút khó khăn nhưng vẫn có thể giải quyết ổn thỏa khi được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Dù đó chỉ là những lời góp ý nhỏ nhưng cũng đủ giúp bản mệnh học thêm được nhiều điều bổ ích.

Tình duyên của con giáp này sẽ trở nên vô cùng hạnh phúc. Con giáp này may mắn khi có người luôn hết lòng yêu thương. Quan trọng hơn, họ nhìn ra được điểm yếu của bạn và có những tác động tích cực để bạn tốt hơn mỗi ngày.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 10/10/2025, Phật Bà hiển linh biến nguy thành an, 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/10/2025, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Thứ Năm 9/10/2025, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 15 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

