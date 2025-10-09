5 người gục xuống sàn lâm nguy khi dự bữa tiệc trong phòng kín ở TP.HCM

BSCKI Bùi Anh Triết, Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết theo thông tin ban đầu, các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc trong phòng kín của một nhà hàng trên địa bàn phường Chánh Hưng (TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 7/10, khoa Cấp cứu của đơn vị tiếp nhận 5 nạn nhân chuyển đến từ Trung tâm Cấp cứu 115, trong tình trạng suy giảm tri giác ở nhiều mức độ.

Thời điểm tiếp nhận, tua trực cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhận thấy cả 5 người có biểu hiện tương tự, cùng chung bối cảnh xảy ra trong không gian kín. Qua khai thác thông tin, được biết nhà hàng có sử dụng máy phát điện trong phòng bên cạnh khu vực tổ chức tiệc.

Khoảng một giờ sau khi bắt đầu bữa tiệc, nhân viên nhà hàng đến phục vụ thì phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, trên người có nhiều thức ăn nôn ra, nên lập tức gọi cấp cứu.

Từ những dữ kiện trên, các bác sĩ định hướng xử trí theo hướng ngộ độc khí hàng loạt, trong đó "thủ phạm" được nghi ngờ là carbon monoxide (CO) - loại khí không màu, không mùi nhưng cực độc.

Các bệnh nhân được thở oxy liều cao, bù dịch và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm khẳng định cả 5 nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng các bệnh nhân đã cải thiện, tri giác phục hồi và ổn định dần.

Hiện các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại những khoa chuyên môn.

Các bệnh nhân ngộ độc khí CO khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, triệu chứng ngộ độc khí CO thường mơ hồ, dễ nhầm với cảm cúm hay rối loạn tiêu hóa như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác, thậm chí ngất xỉu. Trường hợp nặng có thể co giật, hôn mê, ngừng thở hoặc ngừng tim.

Ngộ độc CO còn có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài như giảm trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, tổn thương tim, não. Đáng lo ngại là khí này không màu, không mùi, không vị, nên nạn nhân thường không nhận ra cho đến khi đã nguy kịch.

Các vụ ngộ độc khí CO thường xảy ra vào mùa mưa hoặc khi mất điện, do người dân dùng máy phát điện hay than tổ ong trong không gian kín. Nhiều vụ thương tâm xảy ra vì nạn nhân không kịp phát hiện và xử trí.

Để phòng tránh, bác sĩ khuyên người dân tuyệt đối không dùng máy phát điện, bếp than, bếp gas hay thiết bị sưởi trong phòng kín, kể cả khi chỉ dùng tạm thời. Mọi người cũng không nên ngủ trong phòng có than đang cháy, luôn phải đảm bảo thông khí tốt khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt. Nếu thấy chóng mặt, buồn nôn, đau đầu khi ở phòng kín, cần ra ngoài ngay lập tức, mở cửa thông gió và gọi cấp cứu.