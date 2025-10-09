5 người gục xuống sàn lâm nguy khi dự bữa tiệc trong phòng kín ở TP.HCM

Đời sống 09/10/2025 16:37

Ngày 9/10, đại diện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi này đang điều trị cho nhiều nạn nhân bị ngộ độc khí nguy hiểm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 7/10, khoa Cấp cứu của đơn vị tiếp nhận 5 nạn nhân chuyển đến từ Trung tâm Cấp cứu 115, trong tình trạng suy giảm tri giác ở nhiều mức độ.

BSCKI Bùi Anh Triết, Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết theo thông tin ban đầu, các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc trong phòng kín của một nhà hàng trên địa bàn phường Chánh Hưng (TPHCM).

Khoảng một giờ sau khi bắt đầu bữa tiệc, nhân viên nhà hàng đến phục vụ thì phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, trên người có nhiều thức ăn nôn ra, nên lập tức gọi cấp cứu.

Thời điểm tiếp nhận, tua trực cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhận thấy cả 5 người có biểu hiện tương tự, cùng chung bối cảnh xảy ra trong không gian kín. Qua khai thác thông tin, được biết nhà hàng có sử dụng máy phát điện trong phòng bên cạnh khu vực tổ chức tiệc.

Từ những dữ kiện trên, các bác sĩ định hướng xử trí theo hướng ngộ độc khí hàng loạt, trong đó "thủ phạm" được nghi ngờ là carbon monoxide (CO) - loại khí không màu, không mùi nhưng cực độc. 

Các bệnh nhân được thở oxy liều cao, bù dịch và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm khẳng định cả 5 nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng các bệnh nhân đã cải thiện, tri giác phục hồi và ổn định dần.

Hiện các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại những khoa chuyên môn.

5 người gục xuống sàn lâm nguy khi dự bữa tiệc trong phòng kín ở TP.HCM - Ảnh 1
Các bệnh nhân ngộ độc khí CO khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, triệu chứng ngộ độc khí CO thường mơ hồ, dễ nhầm với cảm cúm hay rối loạn tiêu hóa như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác, thậm chí ngất xỉu. Trường hợp nặng có thể co giật, hôn mê, ngừng thở hoặc ngừng tim.

Ngộ độc CO còn có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài như giảm trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, tổn thương tim, não. Đáng lo ngại là khí này không màu, không mùi, không vị, nên nạn nhân thường không nhận ra cho đến khi đã nguy kịch.

Các vụ ngộ độc khí CO thường xảy ra vào mùa mưa hoặc khi mất điện, do người dân dùng máy phát điện hay than tổ ong trong không gian kín. Nhiều vụ thương tâm xảy ra vì nạn nhân không kịp phát hiện và xử trí.

Để phòng tránh, bác sĩ khuyên người dân tuyệt đối không dùng máy phát điện, bếp than, bếp gas hay thiết bị sưởi trong phòng kín, kể cả khi chỉ dùng tạm thời. Mọi người cũng không nên ngủ trong phòng có than đang cháy, luôn phải đảm bảo thông khí tốt khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt. Nếu thấy chóng mặt, buồn nôn, đau đầu khi ở phòng kín, cần ra ngoài ngay lập tức, mở cửa thông gió và gọi cấp cứu.

Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hoảng sợ la hét

Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hoảng sợ la hét

Sự việc xảy ra vào tối 8/10 trong gia đình chị Vũ Thị Ngọc Liên (SN 1990) trú tại phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng, tỉnh Hải Dương cũ).

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc khí CO tin moi rò rỉ khí CO

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 3 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang